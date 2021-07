Natura Art Festival “Il suono parla alla natura” il 23 e 24 luglio 2021| 14 artisti internazionali si esibiscono sul web

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Due giorni magnifici, attendono il secondo appuntamento della prima edizione del Natura Art Festival, nei giorni 23 e 24 luglio con “Il suono parla alla natura” in tour web international. Quattordici artisti, tra i 50 in cartellone provenienti da 12 nazioni, si esibiranno con improvvisazioni e musiche originali presentate in video ed ancora poesie e fotografie unite tra loro in un vero intreccio narrativo, tutto come in una grande mostra del web. L’originale rassegna ideata dal clarinettista, compositore e produttore artistico Giovanni Mattaliano, nasce con il coinvolgimento e l’adesione spontanea di ogni partecipante che racconta le proprie emozioni in musica e non solo, ispirandosi ad un luogo della natura a lui particolarmente caro.

PROGRAMMA

– 23 LUGLIO

ore 10.00 Dmitri Rybalko,

10.30 Calamus Ensemble,

11.00 Francisco Josè Gil,

11.30 Vincenzo Tusa,

12.00 Mariolys Rivas Garcia(in foto). 1

2.30/13.00/13.30 “Memorie di una foto” tre appuntamenti con Valeria Berto (poesia) e Giuliana Torre (fotografia).

– 24 LUGLIO

ore 10.00 Fernando Oliag,

10.30 Ciano Cicero,

11.00 Giacomo Piepoli,

11.30 Elisa Marchetti,

12.00 Nico Morelli.

12.30/13.00 “Memorie di una foto” due appuntamenti con Francesca Amato (poesia) e Massimo Forchino (fotografia).

