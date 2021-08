Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Venerdì 6 agosto 2021, ore 21.30, Ingresso gratuito

L’Estate 2021 di San Felice Circeo si colora di arte, cultura e talento musicale, ed ospita la prima edizione del Concorso Circeo in Musica, kermesse musicale dove il talento di giovani musicisti provenienti da Conservatori, Scuole di Musica o da percorsi di studio privati, trova un grande palco per esprimersi, coinvolgere il pubblico con entusiasmo e tanta energia. Ideato da Bianca Maria Caringi Lucibelli, con la direzione artistica della jazz vocalist Cinzia Tedesco, il concorso sarà presentato da un volto noto del teatro e della televisione, l’attore e conduttore radiofonico Vincenzo Bocciarelli.

1 of 3

La serata di Venerdì 6 Comunicato Stampa Concorso ‘Circeo In Musica’ Prima Edizione San Felice Circeo, Vigna La Corte Venerdì 6 Agosto 2021, ore 21.30, Ingresso gratuito 2 Agosto, alle 21.30, vedrà lo scenario del parco Vigna La Corte arricchito di luci, colori e suoni, e vivrà di momenti di teatro che si alterneranno ai brani proposti da giovani strumentisti classici, vocalist e gruppi musicali pop e rock. Una serata ad ingresso libero per i cittadini ed i turisti del Circeo, che saranno avvolti dalla magia della musica e della bellezza della natura. La giuria d’eccezione, presieduta da Cinzia Tedesco, vede la presenza di Edda Silvestri, Musicista, già Direttrice del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e fondatrice dell’Accademia Internazionale di Musica e Arte in Roma (AIMART), di Cinzia Malvini, Giornalista La7 e Conduttrice TV, dello scrittore Gianluigi Superti , del musicista Piero Cardarelli, Direttore Artistico del Festival ‘I Suoni del Lago…oltre il giardino’ di Sabaudia e di Bianca Maria Caringi Lucibelli, Presidente del Gala delle Margherite, grandioso evento charity che vedrà a Settembre la sua 31ma edizione dedicata alla raccolta fondi per la Canovalandia ETS. Come dichiarato dalla Tedesco, ‘oggi più che mai dobbiamo sostenere i nostri giovani nel percorso di studio e di crescita professionale ed artistica. In questi periodi così difficili, amo pensare che questo concorso darà una mano a questi ragazzi che hanno tanti sogni da realizzare’. La signora Lucibelli sottolinea che ‘la giuria conferirà una Borsa di Studio al miglior talento ma tutti i ragazzi hanno già vinto perché hanno superato selezioni non facili e sono quindi pronti a conquistare l’applauso del pubblico del Circeo’. Un concorso che Bocciarelli, da sempre vicino ai giovani con i suoi laboratori teatrali, ha sposato con entusiasmo perché ‘gli artisti che hanno esperienza debbono condividerla con i ragazzi di talento’. Una serata sostenuta dal Comune del Circeo, dalla Associazione ‘Amor per Circeo’ che vede nel suo socio fondatore, Stefano Balsamo, Comunicato Stampa Concorso ‘Circeo In Musica’ Prima Edizione San Felice Circeo, Vigna La Corte Venerdì 6 Agosto 2021, ore 21.30 Ingresso gratuito

Presidente del Canova Club, uno dei promotori della manifestazione, dalla San Felice Circeo Associazione Pro-Loco, dalla Circeo Music School e dal prezioso supporto organizzativo di Mito di Circe Rete di Imprese, in coordinamento con l’agenzia Multimedia Artisti Associati. Un lavoro corale a cui hanno contribuito anche importanti sponsor privati tra cui Maria Farcomeni – Fideuram Private Banking, la contessa Erika Emma Fodrè, Ambasciatrice Medicea di Cultura e Libertà e Patronessa delle Arti, e l’Azienda Emanuela Biffoli -Firenze. Un evento nuovo, creativo, emozionante e da non perdere. L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

PER INFO È POSSIBILE CONTATTARE:

Associazione Pro Loco di San Felice Circeo

+39 0773.547770

info@amorpercirceo.com

Multimedia Artisti Associati

via Domenico Spezioli n° 58 66100 Chieti

Presidente: Bruno Leombroni

+39 0871 270085

+39 333 8665436 1