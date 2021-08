Helmicake ed è già festa| di Flaviana Pier Elena Fusi

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







L’aria è fresca e serena, il giardino e le risate fanno da cornice, un fiume col suo scrosciare: un angolo di cielo in una città in vacanza.

Un giorno nuovo, carico di stelle, vicine e lontane che si ricompongono in unica luce, quella della Stella Bianca. Il compleanno con le amiche ha bisogno di una torta speciale, un tripudio d’estate, calda e appassionata, giocosa e gioiosa per i sedici anni da festeggiare. Un nome solo mi sovviene, uno su tutti: Elmicake.

Si, la ragazza ha talento da vendere, strepitosa pasticciera, trasporta la sua dolcezza nei capolavori che crea. Emozione, fantasia, colore e tutta la sua allegria sono racchiusi nei dolci che confeziona con le sue manine.

Bianca ebbe la fortuna di avere una sua torta in dono lo scorso anno, l’amica Viky la ordinò per lei e non ci fu regalo più bello. Condividere quella dolcezza fu poesia. Contemplata e assaggiata prima con gli occhi e poi col cuore: quest’anno si vuole ripetere la magia.

Il tema per la torta si configura facilmente, Bianca decide per ‘estate e gattini’. I colori corrispondono a delicatezza e grazia, i fiori riportano alla stagione e i micini che salutano dal secondo piano del dolce fanno nascere spontanei sorrisi, la crema chantilly fa il resto mentre la pasta di zucchero incalza, svettante, in un composto che non è semplice torta ma la stella che onora la nostra parte di cielo.

Grazie Elmicake.

Flaviana Pier Elena Fusi

https://www.instagram.com/helmicake/