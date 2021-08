Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Dal 3 settembre all’Opera nazionale lituana il capolavoro di Strauss con Sesto Quatrini sul podio

Debutta a Vilnius la nuova produzione di Der Rosenkavalier (Il cavaliere della rosa) di Richard Strauss con la regia di Damiano Michieletto. Programmato nella primavera 2020 al Théâtre de la Monnaie di Bruxelles – che lo co-produce insieme al Teatro Comunale di Bologna e all’Opera Nazionale Lituana – lo spettacolo era stato annullato a causa della pandemia. Venerdì 3 settembre alle 18.30 è in programma la prima rappresentazione assoluta all’Opera di Vilnius. La direzione è affidata a Sesto Quatrini, Direttore artistico del teatro. Le scene sono ancora una volta firmate da Paolo Fantin, i costumi da Agostino Cavalca e le luci da Alessandro Carletti. Nei panni della Feldmarschallin il soprano Joana Gedmintaitė, la quale sostituisce Carmela Remigio che ha dovuto rinunciare alla produzione per seri problemi di famiglia. Assieme a Gedmintaitė sono impegnati Eglė Šidlauskaitė come Octavian, Albert Pesendorfer come Barone Ochs, Lina Dambrauskaitè nei panni di Sophie, Steponas Zonys in quelli di Faninal, Rafailas Karpis nelle vesti di Valzacchi e Regina Šilinskaitė come Annina. Completano il cast Liudas Mikalauskas (un ispettore di polizia), Mindaugas Jankauskas (il maggiordomo della Feldmarschallin e il maggiordomo di Faninal), Deniz Leone (un cantante italiano) ed Egidijus Dauskurdis (un notaio).

«Per interpretare l’opera sono partito proprio da una frase della Marescialla – dice Michieletto, al suo debutto nel teatro di Vilnius – “Cerchiamo ancora la neve dell’anno passato”. Un’affermazione che ha un’influenza sulla concezione visiva dello spettacolo, dominato da un bianco purissimo che si vorrebbe poter conservare così com’è. Ma che è soprattutto una dichiarazione di nostalgia, per il tempo che è passato, per la bellezza che è sfumata, per l’amore di Oktavian perduto. La Marescialla – conclude Michieletto – sarà la spettatrice di tutta la rocambolesca vicenda, non priva di momenti divertenti e di un lato surreale».

Tra i prossimi appuntamenti del regista veneto – che ha da poco terminato le riprese del suo primo film tratto da Gianni Schicchi di Puccini – il ritorno alla Komische Oper di Berlino con una nuova produzione di Orphée et Eurydice di Gluck, nel gennaio 2022.

Der Rosenkavalier

Opera in tre atti

Musica di Richard Strauss

Libretto di Hugo von Hofmannsthal

Sesto Quatrini direttore

Damiano Michieletto regista

Paolo Fantin scene

Agostino Cavalca costumi

Alessandro Carletti light designer

Eleonora Gravagnola assistente alla regia

Gianluca Cataldo assistente alle scene

Chiara Amaltea Ciarelli assistente ai costumi

Elisa Zaninotto drammaturgia

Joana Gedmintaitė Die Feldmarschallin

Eglė Šidlauskaitė Octavian

Albert Pesendorfer Der Baron Ochs

Lina Dambrauskaitè Sophie

Steponas Zonys Faninal

Rafailas Karpis Valzacchi

Regina Šilinskaitė Annina

Agnė Stančikaitė Marianne

Liudas Mikalauskas Ein Polizeikommissär

Mindaugas Jankauskas Der Haushofmeister bei der Feldmarschallin / Der Haushofmeister bei Faninal

Deniz Leone Ein italienische Sänger

Egidijus Dauskurdis Ein Notar

Coproduzione tra Lithuanian National Opera and Ballet Theatre, Théâtre de la Monnaie di Bruxelles e Teatro Comunale di Bologna

Lithuanian National Opera and Ballet Theatre

DATE:

2021

Venerdì 3 settembre, ore 18.30

Sabato 4 settembre, ore 18.30

Martedì 7 settembre, ore 18.30

Mercoledì 8 settembre, ore 18.30

Venerdì 10 settembre, ore 18.30

Sabato 11 settembre, ore 18.30

2022

Giovedì 17 marzo, ore 18.30

Venerdì 18 marzo, ore 18.30

Sabato 19 marzo, ore 18.30