Nerello Jazz Fest a Mascali (CT)

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Domani sera a Mascali torna il Nerello Jazz Fest. Davanti alla Chiesa della Nunziatella degustazioni di vino e musica jazz.

1 of 5

Secondo appuntamento con il Nerello Jazz Fest, manifestazione enogastronomica organizzata a Mascali con il patrocinio dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, del Comune di Mascali ed in collaborazione con l’Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori vino) di Catania. Dopo la tappa di Sant’Antonino, con il concerto del Claire D. Quintet e la degustazione di vini della cantina Antichi Vinai, la rassegna si sposterà, venerdì 13 agosto, alle ore 20, nell’area antistante l’incantevole Chiesa della Nunziatella, nella frazione mascalese di Nunziata. Protagonisti della serata saranno i vini dell’Azienda Vinicola Destro di Randazzo, che saranno degustati in abbinamento con alcuni prodotti tipici. A guidare la degustazione sarà Gregorio Calì, presidente dell’Onav di Catania, che in apertura illustrerà le caratteristiche dei vini delle cantine Destro. Ad esibirsi, questa volta, sarà il Salvo Riolo Quintet, composto da Salvo Riolo, alla tromba e al flicorno, Valentina Niciforo, alla voce, Domenico Longo, al piano elettrico, Salvo Camarda, al basso, e Giuseppe Carbonaro, alla batteria. Salvo Riolo, componente dell’Orchestra Jazz del Mediterraneo, vanta esibizioni con musicisti jazz di fama nazionale ed internazionale, tra cui: il sassofonista americano Bob Mintzer, la pianista, arrangiatrice e compositrice americana Maria Schneider, Gianni Basso, Pietro Tonolo e Francesco Cafiso. Il repertorio del quintetto, domani sera, spazierà dagli standard swing alla bossanova. “Per questo secondo appuntamento del Nerello Jazz Fest abbiamo scelto Nunziata, la frazione più grande del Comune di Mascali – spiega il direttore artistico Maurizio Caruso – Una frazione a cui sono personalmente molto legato ma che, soprattutto, ospita un importante sito culturale, la Chiesa della Nunziatella, di origini paleocristiane e medievali. L’importanza artistica e culturale della Nunziatella è dovuta anche alla scoperta di affreschi bizantini risalenti al XII secolo e di alcuni mosaici policromi nell’adiacente Basilica paleocristiana, datati intorno al VI secolo. In occasione della manifestazione chi verrà a degustare un buon vino, un nerello mascalese dell’azienda Destro, potrà anche visitare il sito. Quindi – conclude – sarà una serata all’insegna della cultura, del buon vino e della buona musica”.