By

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







L’Associazione Siciliana Amici della Musica presenta Andrea Griminelli e Stefano Nanni, “Il flauto tra opera e cinema”, Omaggio a Morricone e Rota, 2 settembre 2021, ore 21:00, Santa Maria dello Spasimo, Palermo

Un omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota, icone del cinema italiano, per i concerti estivi dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, con Il flauto tra opera e cinema.

Il 2 settembre alle 21.30 allo Spasimo, appuntamento col flautista Andrea Graminelli e il pianista Stefano Nanni. I due musicisti eseguiranno le colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema, come Amarcord, La Strada, Nuovo Cinema Paradiso, Il Padrino, Malèna, La leggenda del pianista sull’oceano, Romeo e Giulietta, Otto e mezzo, C’era una volta in America.

Andrea Griminelli si è avvicinato al flauto ad appena 10 anni e le sue sensibilissime interpretazioni e la sua tecnica sorprendente, hanno contribuito a consolidare la sua carriera e fargli guadagnare riconoscimenti in tutto il mondo, dal Grammy, al Prix de Paris fino alle onorificenze. Il suo debutto a livello internazionale avviene nel 1984, all’età di venticinque anni, quando è presentato al pubblico d’oltreoceano da Luciano Pavarotti nel memorabile concerto al Madison Square Gardens di New York e assieme al quale intraprende una intensa collaborazione negli anni successivi.

La sua carriera si arricchisce di importanti concerti e tournées in Europa, Giappone, Sud America, Stati Uniti e nel mondo intero; si esibisce nei più prestigiosi teatri e sale da concerto.

Stefano Nanni è pianista, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, si è diplomato in pianoforte, direzione di coro e musica polifonica rinascimentale, in arrangiamento e orchestrazione jazz e in composizione. Nel ‘92, giovanissimo, fonda e dirige una big band di 20 elementi, la Moon cin jazz orchestra, curandone anche gli arrangiamenti e le orchestrazioni. Ha collaborato con alcuni fra i più quotati musicisti del panorama azzistico italiano. Negli ultimi anni la sua grande ecletticità lo ha portato a collaborare con vari artisti anche nell’ambito della musica pop.

PROGRAMMA:

Nino Rota – “Amarcord”

Nino Rota – “La strada”

Ennio Morricone – “Cinema Paradiso”

Nino Rota – “Il Padrino 1”

Ennio Morricone – “Chi mai”

Ennio Morricone – Medley (“Malèna”, “Pianista sull’Oceano”, “Metti una Sera a

Cena”)

Ennio Morricone – “Saharan Dream”

Ennio Morricone – “The Mission” Medley

Ennio Morricone – “Giù la testa”

Ennio Morricone – “Per le antiche scale”

Nino Rota – “Romeo e Giulietta”

James Last – “The Lonely Shepherd”

Nino Rota – “Otto e mezzo”

Ennio Morricone – American’s Theme Medley (“Il buono il brutto e il cattivo”, “C’era

una volta il West”, “C’era una volta in America”)

Georges Bizet – “Carmen Fantasy”

PER INFO E PRENOTAZIONI

www.amicidellamusicapalermo.net