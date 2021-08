Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Al “Gran Galà in TV” di venerdì 13 agosto 2021 a Torregrotta (ME), organizzato da “Telespazio Messina 611”, evento siciliano annuale che premia le eccellenze nei diversi campi delle arti, delle scienze e dello spettacolo, la padrona di casa della manifestazione, Giusi Venuti, presentatrice della serata e brillante artista poliedrica, ha premiato lo scrittore palermitano Andrea Giostra per le “Novelle brevi di Sicilia” con la seguente motivazione: «Per avere narrato e descritto una terra piena di contraddizioni ma anche di immensa vitalità attraverso le “Novelle brevi di Sicilia”». Il libricino di brevissimi racconti siciliani ambientati nei nostri giorni, nelle prime 3 edizioni di 14 racconti, si legge online e si può scaricare il pdf gratuitamente da diversi portali facili da trovare su Internet. La IV edizione, anno 2020, delle “Novelle brevi di Sicilia” si compone invece di 18 racconti (di cui 4 nuovi scritti durante il lock down 2020) ed è stata pubblicata da diverse case editrici che hanno acquisito i diritti di pubblicazione non esclusiva dell’opera. Le Novelle sono inoltre state recitate da 25 artisti, attrici e attori, che hanno letto questi piccolissimi racconti che il lettore può ascoltare in oltre 100 interpretazioni trovandoli facilmente su YouTube e su Facebook Watch. A seguire i link per ascoltare le oltre 100 interpretazioni realizzate da 25 artisti italiani.

da YouTube: Audio-letture di oltre 100 interpretazioni delle “Novelle brevi di Sicilia”:

da Facebook Watch: Audio-letture di oltre 100 interpretazioni delle “Novelle brevi di Sicilia”:

Questa a seguire è l’intervista del 3 maggio scorso fatta da Giusy Venuti ad Andrea Giostra proprio sulle “Novelle brevi di Sicilia”:

da YouTube: Giusy Venuti di “Telespazio Messina 611” intervista Andrea Giostra | Lunedì 03 maggio 2021:

da Facebook Watch: Giusy Venuti di “Telespazio Messina 611” intervista Andrea Giostra | Lunedì 03 maggio 2021:

A condurre la serata è stata la versatile Giusy Venuti, conduttrice, attrice, cantante, donna di indiscusse capacità artistiche che ha saputo dare all’evento un tocco di qualità ed eleganza in più. «Il Premio è un modo – ha dichiarato Giusy Venuti – per esaltare coloro che, con le attività svolte, hanno portato alto il nome della Sicilia, ma non solo. Non abbiamo voluto che il Premio riguardasse solamente le eccellenze siciliane, ma è stato assegnato anche a personalità delle varie arti e scienze, che hanno avuto una certa risonanza a livello nazionale e internazionale».

L’evento è stato organizzato dall’associazione RTM – Radio Televisione Messinese RTM, titolare del canale televisivo Telespazio, è sarà mandato in differita venerdì 21 agosto alle ore 21 sul canale 611 del digitale terrestre e per gli italiani all’estero in Canada e in America sulla piattaforma Cibor TV.

«Le personalità che sono state coinvolte al ‘Gran Galà’, – precisa l’editore di Telespazio Messina, nonché presidente di RTM, Franco Arcoraci – non appartengano esclusivamente al mondo dello spettacolo, e quindi cinema, televisione, musica, ma abbiamo avuto delle eccellenze anche in campo medico, giornalistico, giudiziario, sociale e umanitario, letterario e imprenditoriale».

La manifestazione ha avuto luogo venerdì 13 agosto a Torregrotta con inizio alle 21.30 nella piazza Unità d’Italia della ridente cittadina messinese che si trova a poco più di 4 chilometri da Milazzo.

Il “Gran Galà in TV”, voluto e organizzato da “Telespazio Messina 611”, ha ospitato personalità di tutte le arti e le scienze, è sarà trasmesso in differita venerdì 21 agosto alle ore 21:00 sul Canale 611 del digitale terrestre e per gli italiani all’estero in Canada e in America sulla piattaforma Cibor TV.

Diverse le personalità premiate durante la serata: l’attore Italo americano Vincent Riotta, lo storico musicista dei Dik Dik Roberto Carlotto, l’attore e regista Tony Gangitano, il chitarrista Renato Villari, il Giudice Angelo Giorgianni, la pittrice Concetta De Pasquale, i comici Rocco Barbaro e Carlo Kaneba, gli scrittori Dott. Andrea Giostra e Sebastiano Arcoraci, il cantautore Rosario Venuti, organizzatori al livello internazionale i fratelli Piero e Natale Campisi, il regista Salvo Grasso, l’ideatore della guida “Sicilia da gustare” Carmelo Pagano, il vocalist Yanez, l’attore Turi Giuffrida, gli oculisti Dott. Antonino Rizzotti, Dott. Silvio Zagari e il Dott. Marco Zagari, l’eccellenza infermieristica con Antonino Trino, gli Atmosfera Blu, il musicista Peppe Russo, l’attore e regista Tony Morgan, il Dj Tony Renda, il cantante Angelo Mauro, le attrici Elena Maccagnano, Rosemary Calderone e Marilena Piu, la giornalista Carmen Di Per, il Giornale on-line Oggi Milazzo, alcuni conduttori radiofonici come Nuccia La Cara e Peppe Rizzo.

L’evento messinese ha avuto una grande risonanza mediatica e di pubblico. Questi a seguire alcuni dei magazine che ne hanno parlato:

I giornali e i magazine che hanno parlato del "Gran Galà in TV" di "Telespazio Messina 611"

