Associazione Siciliana Amici della Musica.

Venerdì 13 agosto, alle 21, al Parco Lilybeo di Marsala (Baglio Tumbarello), Riccardo Randisi trio feat Kate Worker con Broadway 2.0. Broadway è come un palcoscenico, un luogo magico nel cuore di Manhattan destinato a rivoluzionare gli spettacoli dal vivo di tutto il mondo.

L’Associazione Siciliana Amici della Musica propone così un omaggio alla cultura del musical attraverso alcuni dei brani più rievocativi della tradizione americana, da Gershwin a Porter e Kern, con l’esecuzione di arrangiamenti originali in cui si amalgamano la conoscenza jazzistica di Randisi e la visione trasversale ed europea della Worker. Un sodalizio, quello di Randisi e della Worker, non solo artistico ma anche sentimentale: la complicità tra i due si avverte e investe il pubblico in modo travolgente. Insieme a loro Fabrizio Giambanco alla batteria e Giovanni Villafranca al contrabbasso.

Kate Worker, cresciuta come cantante rock pop sia a Palermo che nel periodo trascorso in Inghilterra, negli ultimi anni si è quasi del tutto dedicata allo studio del repertorio jazz. Ha già al suo attivo numerosi concerti e svariate collaborazioni sia in campo pop che jazzistico.

Riccardo Randisi, figlio d’arte dell’indimenticabile Enzo ha all’attivo prestigiosissime collaborazioni e ha pubblicato il suo ultimo lavoro per la famosa etichetta Abeat records for jazz, dal titolo A waltz for you, disco che ha già riscosso un ottimo successo di pubblico e critica.

La critica ha scritto dello spettacolo: “Un’inaspettata e sorprendente versione del classico di Clifford Brown, Joy Spring, ci regala, inoltre, la presenza della voce di Kate Worker che con espressività e dolcezza dialoga con Riccardo in modo pressoché perfetto” (Dado Moroni)…. “Il magistero tecnico di Randisi coniuga souplesse esecutivo e pathos palpitante anche nel duetto con Worker, andando dritto al cuore dell’ascoltatore come una fragorosa freccia di Cupido (Maurizio Zerbo).

