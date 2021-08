SHORT-BIO | SILVIA RUGGIERO Psicologa e psicoterapeuta di formazione sistemico relazionale e psicologa del lavoro. Affianca alla classica attività all’interno dello studio privato altri incarichi professionali in qualità di formatrice, orientatrice, esperta in comunicazione e in valutazione del potenziale, analisi organizzativa, selezione e gestione del personale. Esperta in progetti di inclusione scolastica e socio-lavorativa. Consulente psicologa del Ministero della Giustizia dal 2012 come psicologa esperta ex art. 80 (O.P.) e CTU. Autrice di due saggi di psicologia “Crescere e aiutare a crescere. Diventare adulti nel terzo millennio”, “Violenza liquida. Le infinite forme della violenza nelle relazioni interpersonali”. Autrice di un libro di poesie "Non solo parole. Emozioni in poesia". Cura la rubrica di “Psicologia dei luoghi” sulla rivista Terre & Culture e la collana di poesie "Tratti di inchiostro". Silvia Ruggiero https://www.facebook.com/silvia.ruggiero.96 https://www.facebook.com/Trattidinchiostro/ https://www.facebook.com/NonsoloparoleEmozioniinpoesia/posts/113185690246328