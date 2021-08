Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







UNA MARINA DI LIBRI: ANTICIPAZIONI, OGGI ALLE 17 UNA DIRETTA FACEBOOK CON GAETANO SAVATTERI E MASHA SERGIO

Conto alla rovescia per il Festival dell’editoria indipendente Una Marina di Libri che si svolgerà dal 16 al 19 settembre 2021 a Villa Filippina di Palermo.

Moltissimi eventi, incontri e presentazioni – oltre cento in quattro giorni – nel grande spazio al centro della città. Il programma, denso di proposte degli editori che partecipano alla kermesse, è ormai in via di definizione. Lo staff sta definendo gli ultimi dettagli sotto la direzione di Gaetano Savatteri, con la collaborazione di Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita e Masha Sergio.

«Una nuova edizione in un nuovo luogo a fine estate, – dice il direttore creativo Savatteri – una modalità quasi sperimentale per ripartire e iniziare un cammino di rilancio per Una Marina di Libri. Ci aspettiamo come sempre l’entusiasmo del pubblico siciliano».

Il tema scelto da UMdL, riprende i versi di Dante, di cui quest’anno si celebrano i settecento anni dalla morte, tema che si riconnette fortemente alla natura di Palermo: “Per l’alto mare aperto”. E, infatti, di mare e di navigazione, si parlerà con Checco Bruni, il timoniere palermitano di Luna Rossa, per capire assieme a lui la tentazione e il desiderio del mare.

Il mare palermitano è anche il mare negato, quello dimenticato della costa palermitana che corre da Sant’Erasmo ad Acqua dei Corsari. Un viaggio-racconto è stato affidato al poeta Franco Arminio, per mettere insieme suggestioni, immagini e parole.

Appuntamenti scenici, con l’attore e regista Filippo Luna, per ricordare Leonardo Sciascia a cento anni dalla sua scomparsa. Una sorta di intervista impossibile per scrutare il presente con gli occhi di un grande intellettuale.

Incontri con autori di best-sellers come Alessandro Barbero, Antonio Manzini, Alessia Gazzola, Pif.

Con Stefania Auci, protagonista di un travolgente successo editoriale, metteremo “sotto processo” i Florio: fu vera gloria?

A Gaetano Pecoraro, inviato del programma “Le Iene” chiederemo dei pod-cast come nuova frontiera della comunicazione dell’informazione.

Per ricordare il grande Franco Battiato, abbiamo coinvolto Lello Analfino (Tinturia) per capire assieme a lui cosa lascia il grande artista nella scena musicale dell’isola.

Questi sono solo alcuni dei tantissimi appuntamenti che animeranno UMdL. Presto il programma completo.

Di tutto questo si parlerà oggi nel corso di una diretta Facebook sulla pagina di Una Marina di Libri alle 17 con Gaetano Savatteri e Masha Sergio.

Una Marina di Libri è organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & dintorni, Navarra Editore e Sellerio in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo. Il Festival “Una Marina di Libri” si inserisce nel progetto condiviso “Piazza Dante”.

#Festivalinrete che unisce quarantaquattro Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, “Piazza Dante. #Festivalinrete è una delle più importanti iniziative che nel 2021 renderanno omaggio a Dante Alighieri in occasione dei settecento anni dalla morte.

Il programma di editoria per l’infanzia sarà curato, come nelle precedenti edizioni, dalla Libreria Dudi.