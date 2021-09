By

Giovedì 9 settembre alle ore 20:00 a S. Benedetto del Tronto, in via Salita al Monte, in collaborazione con il Centro Studi sull’Intelligence U.N.I., e l’associazione La Giara, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Antonella Colonna Vilasi, che delinea la struttura, l’organizzazione e la storia delle agenzie di Intelligence dei principali paesi dei cinque continenti. Il titolo è: “I Servizi Segreti mondiali. Nuove sfide e prospettive future”, Youcanprint.

Un testo da leggere e su cui meditare, e che insegna come approcciarsi ad un mondo complicato e spesso sconosciuto, quello dell’Intelligence, sottolineando altresì il rapporto tra valutazione dell’interesse nazionale e decisione operativa nell’ambito delle covert operations.

L’autrice, Antonella Colonna Vilasi, è Responsabile del Centro Studi sull’Intelligence – UNI, e collabora con numerose riviste scientifiche, in materia di Intelligence e Sicurezza. Insegna Intelligence in agenzie ed università italiane ed estere ed ha pubblicato numerosi libri sull’Intelligence.

Seguirà una cena