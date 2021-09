Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Per la prima volta approda nelle Marche il Concorso Internazionale Miss Grand International Italy che sta spopolando in 90 nazioni nel mondo, agente regionale Marche l’art director e artista pesarese Francesca Guidi: un grandissimo onore portare nella splendida Gradara Location Modà Hostaria del castello questa importante serata che regalerà ad una ragazza un sogno oltre che la partecipazione alla finale nazionale a Roma e la possibilità di rappresentare l’Italia alla prossima finale internazionale in Thailandia a novembre.

patron nazionale del concorso Giuseppe Puzio ha coinvolto in questi anni tutte le regioni italiane, un concorso non solo legato alla bellezza ma anche ricco di contenuti sociali a sostegno di associazioni e campagne “Stop Violence No Warm”.

Prestigiosi Ospiti in giuria a cominciare dal Presidente il mitico Ivan Cottini ballerino ex fotomodello, dalla malattia SM alla danza e alla vita, la partecipazione a tante trasmissioni televisive Nazionali, proseguendo abbiamo anche una coppia eccezionale Biagio e Caterina incontrati durante il programma TV Uomini e Donne di Maria De Filippi, Fabrizio Romagnoli attore Marchigiano di cinema e teatro, regista teatrale e insegnante di recitazione, abbiamo inserito anche la bellezza attraverso il benessere con la Nutrizionista Dott.ssa Sara Ranocchi.

Special guest intratterranno il pubblico attraverso l’espressione artistica della danza il corpo di ballo Chorus Danza Urbino capitanato dalla super maestra Bianca Maria Berardi, alternando momenti canori con Paola Urbinati insegnante di canto e musica .

17 Settembre presso la location Modà Hostaria del Castello dalle ore 20/20.30 Cena&Spettacolo e inizio programma con la passerella delle 10 ragazze Mascotte 13/16 anni che si contenderanno il titolo Regionale Marche ,la vincitrice sarà ospite dell’organizzazione per la Finale Nazionale, in sfilata Playmar moda mare sponsor Nazionale, Allegri Mosaici di Feliciana Cenerini Negozio dedicato all’abbigliamento moda 0/16 anni a Pesaro realizzando per l’occasione capi unici originali e personalizzati.

Mentre le 14 ragazze 17/27 anni partecipanti al concorso che si sfideranno con allegria e leggerezza per aggiudicarsi la prestigiosa fascia avranno una passerella di tutto rispetto partendo sempre in prima uscita con Playmar costumi sponsor Nazionale, seguirà Trendy Boutique di Pesaro titolare Miriam El Mellouli con una moda made in Italy comoda, sfiziosa ed elegante veste sia taglie regolari che curvy, il terzo mood appartiene alla stilista emergente Creazioni FC di Fabiola Critelli di Cartoceto, capi unici realizzati a mano attraverso lo studio del carta modello e la scelta del tessuto personalizzando ed interpretando i gusti del cliente. La parte brillante della serate è tutta loro con la sfilata della maison Meli Gioielli Firenze brand italiano che esporta le sue preziose lavorazioni in “Madrevitato Etrusco” in tutto il mondo da tre generazioni in quasi un secolo di attività che unisce l’antico al design, abbinata la colorata passerella Gioielleria Marlen titolare Borri Marilena di Gabicce Mare con originali pietre naturali e perle impreziosite da particolari cammei .

Infine l’uscita trionfante romantica e da sogno del meraviglioso atelier Le Spose di Roberta di Roberta Balducci sito a Misano Adriatico, con venticinque anni di esperienza realizza con professionalità e calore umano l’abito da sposa per il giorno perfetto.

Il trucco verrà realizzato dalle due make up artist Ilaria Balducci e Johanna Elizabeth Rodríguez Mercedes.

Per quanto riguarda le acconciature si occuperà delle Mascotte il salone Rogerio Parrucchieri di Pesaro titolare Cristina De Franca, mentre le altre ragazze verranno coccolate da Natural Style Parrucchieri Gabicce Mare di Donatella Galli e il suo staff.

Non mancheranno le sorprese al momento non sveliamo nulla, sarà una grandissima serata mondana e invitiamo il pubblico ad assistere. (Prenotazione tavolo 366/3657461)

Si ringrazia inoltre per la collaborazione :

Fiorista LATINI

Mariella Mosca Pasticceria e Catering

Dj Max

Fotografi Loris Temeroli e Angelo La Tagliata

Vacanzamia tour operator di Fabrizio Oliva