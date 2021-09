Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“I Dissuasori” è una fra le “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra che mettendomi davanti ad una situazione reale, oltre a farmi sorridere, mi fa riflettere sulla vita quotidiana e sulla nostra gente. Scene come questa raccontata succedono davvero a Palermo e sono proprio esse ad allontanarci dalle problematiche quotidiane per indurci al sorriso. La descrizione di Giostra è magistrale e fa vivere realmente l’episodio. Ma in fondo sono tutte così le sue Novelle: reali, pittoresche, talune drammatiche e altre profondamente toccanti e riflessive. Basterebbe ascoltarle o leggerle per comprendere appieno l’autore e i suoi splendidi scritti.

All’autore Andrea Giostra, dunque, il mio grazie per aver preso per mano il mio sorriso di oggi appena sveglia.

Linda Tumbarello (scrittrice)

Le “Novelle brevi di Sicilia” si leggono da sempre (dal 2017) gratuitamente online e il libro che le contiene (le prime tre edizioni), si può scaricare in pdf da diversi portali, magazine e pagine social.

Tutte le “Novelle brevi di Sicilia” sono state pubblicate a puntate, in una sorta di Romanzo d’appendice tipico di fine Ottocento inizio Novecento, in diversi magazine online, sia nazionali che regionali. E tutte le Novelle si possono ascoltare, sempre gratuitamente, dal Canale YouTube e dal Canale Facebook Watch (i cui link sono riportati a seguire) nelle oltre 100 recite e interpretazione di 25 tra attrici e attori professionisti e semiprofessionisti, che hanno prestato (gratuitamente!) la loro arte recitativa nell’interpretare tutte le Novelle brevi di Sicilia e altri racconti brevi.

Tutti questi canali, per accedere alla lettura o all’ascolto delle Novelle, hanno portato ad un dato oggettivo che è quello che (alla data del 30 giugno 2021) oltre 200 mila persone hanno letto o ascoltato almeno una delle Novelle brevi di Sicilia.

Sulle Novelle brevi di Sicilia, in questi anni, dal 2017, l’autore ha ricevuto diverse proposte editoriali (oltre 20) da diverse Case Editrici, che ha rifiutato proprio perché ha voluto mantenere la gratuità della lettura e dello scaricare i pdf dai vari portali o canali social.

A metà settembre 2020, l’autore ha proposto ad alcune delle case editrici che gli avevano chiesto e lo avevano contattato nei mesi e negli anni scorsi, di pubblicare la IV edizione delle Novelle brevi di Sicilia – che vedono rispetto alle tre precedenti edizioni 4 nuovi racconti – come se fosse un classico che ha perso i diritti d’autore, e senza chiedere loro alcuna fee rispetto alle vendite che avrebbero fatto del cartaceo e/o della versione digitale.

Al momento le C.E. che hanno acquisito i diritti non esclusivi di pubblicazione, quelle che hanno pubblicato il libricino e quelle che lo pubblicheranno prossimamente, sono quelle a seguire.

«Questa è una raccolta di 100 recensioni scritte e inviatemi da artisti, critici letterari, scrittori, attori, registi, sceneggiatori, giornalisti, professori universitari e di scuole medie superiori, lettori appassionati di letteratura contemporanea e di nuove forme di scrittura… ne ho ricevute centinaia, ho pensato per questo opuscoletto di selezionarne solo 100… mi perdonino tutti gli altri che mi hanno scritto e inviato i loro commenti e le loro recensioni!… sono oltre 300 quelli che ho ricevuti. Colgo qui l’occasione per ringraziarli tutti pubblicamente, per aver letto i miei racconti e novelle, per aver dedicato parte del loro tempo a questi scritti, ma soprattutto per avermi reso partecipe, scrivendomi, delle emozioni che hanno provato leggendo queste piccole storie siciliane… e anche per la schiettezza, per la sincerità nell’esprimere il loro pensiero e le associazioni emozionali che mi hanno raccontato e hanno voluto condividere con me.

Grazie a tutti loro, amici veri e virtuali, che non finirò mai di ringraziare per avermi lusingato e onorato per il tempo che hanno dedicato a questi piccole Novelle che narrano della mia gente e della mia terra, la Sicilia… racconti siciliani che adesso appartengono a loro e non più a me!»

