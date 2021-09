Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Da martedì 1° settembre 2021, le “Novelle brevi di Sicilia” fanno parte della prestigiosa collezione delle opere letterarie “Literatura Europeană Contenporană” della più importante Casa Editrice della Romania, la “Casa Cărţii de Ştiinţă”, che sul suo sito web ufficiale e sulla sua pagina Facebook ufficiale, dà notizia della pubblicazione dell’opera in rumeno dello scrittore palermitano Andrea Giostra, con traduzione italiana di Vera Tvetcovici.

«Un nuovo titolo nella collezione “Literatura Europeană Contenporană”. Andrea Giostra, . (Novelle brevi di Sicilia) Traduzione italiana di Vera Tvetcovici.» (“Casa Cărţii de Ştiinţă”).

Andrea Giostra: «Sono davvero onorato e lusingato che la casa editrice Casa Cărții de Știință, una delle più importanti e prestigiose della Romania, abbia voluto acquisire i diritti per tradurre e pubblicare le in rumeno. La città dove è nata e opera la casa editrice, Cluj-Napoca, è una delle città che dal punto di vista culturale, artistico e accademico è riconosciuta come una delle più importanti della Romania, frequentata da migliaia di studenti rumeni e che provengono da tutti i paesi europei e del mondo. La vivacità intellettuale e culturale di questa città, magnificamente espressa dalla casa editrice Casa Cărții de Știință con centinaia di grandi autori e migliaia di pubblicazioni dal 1992, non può che rendermi orgoglioso di questo riconoscimento e lusingato di far parte del gruppo di scrittori della casa editrice. Portare un po’ di Sicilia, quella descritta nelle Novelle, in un Paese che noi siciliani sentiamo molto vicino e con il quale da sempre abbiamo rapporti di amicizia e di fratellanza, per me è una grande gioia».

Sinossi: «Quelle che leggerete sono delle novelle brevi, anzi, brevissime, di vita di Sicilia, di vita di siciliani, di vita vera e raccontata spontaneamente senza mediazioni linguistiche; che non vogliono rappresentare metafore o meta-significati. Sono delle piccole storie e rappresentano quello che dicono, quello che leggerete. Rappresentano la mia esperienza diretta, vissuta in prima persona e che ho scritto di getto con il mio vecchio Nokia E90, oggi da museo di archeologia informatica. Il senso, la morale, se c’è un senso o una morale da dare, li darà il lettore che le leggerà». (Andrea Giostra)

La Casa Editrice “Casa Cărții de Știință”

La Casa Editrice “Casa Cărții de Știință” è la più importante e conosciuta casa editrice di Cluj-Napoca. Dal 1992 il ritratto delle attività editoriali intraprese dalla “Casa Cărții de Știință” è plasmato dalla collaborazione con accademici, ricercatori scientifici, membri della comunità accademica, scrittori e traduttori, formando proficue collaborazioni a livello nazionale, ma anche con istituti culturali di tutta Europa. Nella redazione e pubblicazione di articoli a contenuto scientifico, la casa editrice collabora con valutatori esterni appartenenti a diversi centri universitari della Romania, la cui correttezza professionale garantisce un efficiente sistema di peer review. L’apertura della casa editrice “Casa Cărții de Știință” ad altre letterature e costumi è dimostrata dalla sua presenza in banche dati internazionali e dalla collaborazione con istituti di cultura in Europa, che supportano la pubblicazione di libri e il sovvenzionamento delle traduzioni.

La città di Cluj-Napoca

La storia di Cluj-Napoca è ricca di cultura e di antiche tradizioni, di scambi e di incontri tra diverse culture e costumi. Cluj-Napoca, capitale culturale della Transilvania, è storicamente una città di incontro e di confronto tra diverse lingue, culture e religioni: ungheresi, sassoni, ebree, rumene, armene, slave e altre ancora. Tutte queste culture hanno lasciato tracce in un patrimonio architettonico che oggi è uno dei più preziosi e significativi del Paese. Cluj-Napoca è il centro culturale più importante della comunità ungherese rumena e, al contempo, uno dei più autorevoli e rilevanti centri culturali della Romania con università, teatri, biblioteche, gallerie d’arte, vari festival che ogni anno vengono organizzati e che sono tra i migliori del Paese. Il Polo Universitario di Cluj-Napoca è il più grande della Transilvania e il secondo della Romania. Le varie università e scuole della città assicurano un’istruzione di alto livello tanto nelle tre lingue storiche della Transilvania (rumeno, tedesco e ungherese) quanto in francese e in inglese. Queste condizioni favoriscono l’aumento del numero degli studenti non rumeni, europei e di altri paesi del mondo, che si recano in questa città per seguire i corsi universitari e i tanti master organizzati. Cluj-Napoca è uno dei più importanti centri accademici, culturali, industriali e commerciali della Romania. Tra le altre istituzioni, ospita la più grande università del paese, l’Università Babeș-Bolyai, con il suo famoso giardino botanico. Nel 2015 Cluj-Napoca è stata la capitale europea della gioventù.

