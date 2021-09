“La giusta via di Daniela Merola” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







La lettura di questo libro porta il lettore nella vita della protagonista. Lei è Margherita e spesso cerca un’alternativa ad una vita che troppo frequentemente non la soddisfa e la offende. Lei è spesso la vittima di quel vortice che la esaspera e che la sequestra. Si palesa davanti a lei quella strada bianca piena di luce ed ogni volta lei vuole percorrere quella “giusta via” .E’ in questi momenti , che sente la voce della persona senza sembianze,che si preoccupa per lei e questo la fa ripiombare in quella realtà sgradevole. L’amore di sua madre le da la forza, ma l’egoismo di suo marito Augusto la cattura e con quel sesso sfrenato senza amore, che la rende sua prigioniera. La fragilità di Margherita è in simbiosi con la perdita dell’amato padre quando lei ha appena tredici anni ed a lui che dedica la passione per la sua professione di esperta di arte. Quando lavora a quelle perizie su vari oggetti e quadri la sua mente ed il suo pensiero va a Benedetto il grande professore. Augusto è contrario a quelle sue lunghissime assenze in giro per il mondo per il suo lavoro. Lui la tempesta di telefonate e messaggi e lei non risponde ed è felice di essere lontana in quell’attività, che la rende tranquilla ed orgogliosa del suo sapere. Si avvicendano nella storia i colleghi di lavoro ed i committenti di quelle perizie ed anche le amicizie e tutte danno il loro contributo al cammino su quelle vie parallele, che rendono Margherita ora afflitta ora felice. La storia si conclude in maniera completamente sorprendente e tutto il percorso di vita della protagonista condotto tra verità e sogno, è alla ricerca di una soluzione per riprendersi l’autenticità della sua esistenza e tutto è molto faticoso e complicato sia per Margherita che per la sua famiglia.

Questo è il secondo romanzo della giornalista, formatrice culturale e scrittrice Daniela Merola si intitola “La giusta via” , in uscita il 20 febbraio 2021. Disponibile su tutti gli store online e ordinabile in tutte le librerie di Italia. Con la straordinaria prefazione di Anna Copertino, giornalista ed editor, conosciuta a livello nazionale, nonché direttore editoriale di Road TV Italia, testata di cui è redattrice l’autrice del romanzo.