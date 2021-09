Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Lettera all’autore di Mattia Fiore:

«Ciao Andrea,

desidero esprimerti le mie sincere congratulazioni per le emozioni che mi hai fatto provare leggendo il tuo libro “Mastr’Antria e altri racconti”.

È questo un libro bellissimo che tutti dovrebbero leggere, che parla della quotidianità che si svolge in una terra appassionata e appassionante, custode di bellezze senza tempo, la Sicilia.

Questa tua raccolta di racconti siciliani non lascia indifferente, rimane nel cuore dei lettori per sempre. Nutre l’anima e aiuta a migliorare la nostra resa empatica.

È un teatro dove le storie succedono in rapidi mutamenti e narrate nel modo più conciso possibile, riuscendo così, col dono della sintesi, ad attrarre il lettore in poche righe.

Il messaggio che porto con me alla fine di questa esperienza meravigliosa, che è la lettura del tuo libro, “Mastr’Antria e altri racconti”, consiste nel fatto che, attraverso uno stile coinvolgente, sei riuscito a fornire un breve concentrato di sicilitudine ai siciliani e alla moltitudine di coloro che amano la Sicilia, attratti dalla sua storia millenaria e dal suo fascino.

Ti auguro di editarne ancora molti altri.

Un caro abbraccio,

Mattia»

Mattia Fiore

(Pittore, membro dell’Effettismo)

