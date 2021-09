Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Da quando vive e insegna a Dubai, Monica Perna, direttore della The English Academy e creatrice della Masterclass online Impara l’Inglese con Monica che l’ha portata al successo in Italia, si confronta con un pubblico internazionale, in un ambiente culturale che accoglie idee e imprenditori provenienti da tutto il mondo. Oltre 700.000 studenti in tutto il mondo, un metodo di insegnamento esclusivo, noto come metodo AUGE, presentato ufficialmente ai suoi studenti il 26 settembre 2021 e un elevato grado di innovazione digitale nel modello di e-learning adoperato, fanno di questa giovane imprenditrice italiana, uno dei volti più autorevoli e riconosciuti nel mondo della formazione linguistica mondiale, fondatrice e CEO della AUGE International Consulting, l’impresa che dagli Emirati Arabi diffonde la cultura dell’alta formazione made in Italy.

La storia della English coach di Seveso

Il suo percorso professionale, intrapreso nel 2012 quando a Milano aveva fondato la sua accademia, l’ha condotta nel 2019 nella città del Burji Kalifa dove è cresciuta come imprenditrice circondata da un ambiente altamente competitivo e in continuo fermento qual è quello degli Emirati Arabi Uniti, che rappresentano ormai da anni il punto di incontro di imprenditori ambiziosi e visionari. Un ambiente stimolante e nuovo, culla della concezione futuristica dell’istruzione universitaria a livello mondiale.

A Dubai, Monica Perna, originaria di Seveso in provincia di Monza e Brianza, ha portato quotidianamente la propria orgogliosa testimonianza di imprenditrice italiana, ideatrice di un metodo di insegnamento della lingua inglese, inizialmente pensato per gli italiani ma ben presto diffusosi tra studenti di tutto il mondo ed oggi perfezionatosi in un modello che porta il nome della sua impresa.

La sua carriera raggiunge risultati importanti già nel 2018 quando espande la sua attività di insegnante di inglese avviando The English Academy, Accademia di Alta Formazione a Milano. In questo ambiente la English Coach idea un metodo innovativo di insegnamento della lingua inglese che utilizza le tecnologie ed una formula esperienziale per facilitare il massimo livello di interazione con la lingua. Nella sua Accademia, in meno di due anni, la Perna accoglie più di 4.000 studenti. La vita professionale le regala molte soddisfazioni. Arrivano collaborazioni importanti, viaggi all’estero, convegni e seminari e nel 2017 è autrice del libro, in formato kindle, “I 7 Errori Capitali da Evitare quando parli Inglese”.

Da un monolocale milanese alla terra di Aladino tra delusioni e successi

Fino a quel momento con il suo allora compagno, oggi marito, Monica Perna ha sempre vissuto in un monolocale che, condiviso con i suoi 4 amati Jack Russell, inizia a risultare troppo stretto. Comincia, quindi, ad accarezzare l’idea di cercare una casa più grande. Nel giro di un anno trova ed acquista un immobile. Considerandolo la casa della vita, decide di ristrutturarlo secondo i suoi gusti e su suggerimento di un’amica, si affida ad un imprenditore del Varesotto.

Ma le cose non vanno come sperato. Dopo una prima fase di lavori, il giovane impresario, che frattanto ha chiesto lauti anticipi, sparisce nel nulla. La Perna subisce una truffa immobiliare che la lascia con in mano solo un immobile fatiscente ed inagibile. Tutti i risparmi di anni di lavoro le sono strappati in un sol colpo. E a poco valgono le tutele legali azionate e i tentativi di recuperare le somme. La delusione è enorme e sembra insuperabile.

“Ho vissuto un periodo difficile, fatto di sofferenza e rabbia, – racconta – che ho superato abbracciando nuovi progetti e inseguendo nuovi obiettivi. Un amico per caso un giorno mi ha parlato della possibilità di svolgere il mio lavoro online e la cosa ha aperto le porte ad un periodo di transizione che mi avrebbe portato presto ad abbandonare l’insegnamento tradizionale. Come ho sempre fatto nei momenti di difficoltà, mi sono immersa nello studio. Ho iniziato a studiare funnel e tool attraverso i quali avviare e gestire un business on line che mi consentisse di passare all’e-learning al 100%”. È dalle ceneri di questo momento doloroso e di catarsi che, nel 2018, nasce Impara l’Inglese con Monica, il progetto che cambia la vita di Monica Perna portandola ad essere tra i primi formatori in Italia a compiere il passaggio dall’aula tradizionale a quella virtuale.

L’insegnamento online, con l’impegno e le soddisfazioni che genera, le dà modo di chiudere un capitolo ed aprirne uno completamente nuovo. La giovane imprenditrice riesce finalmente a lasciarsi alle spalle l’esperienza della truffa immobiliare subita e ad iniziare una nuova vita. L’occasione le è data, nel 2018, da un viaggio a Dubai dove, a distanza di pochi mesi, Monica Perna sarebbe andata a vivere con il compagno che avrebbe presto sposato, celebrando le nozze con la presenza accanto della sua amata famiglia.

L’impresa di Monica Perna a Dubai

Il viaggio per Dubai, tuttavia non è un volo diretto ma, sostenuto da tanta resilienza e dalla grande passione per la lingua che ama sin da bambina, si rivela ben presto la scelta giusta. A Dubai, l’imprenditrice partita dalla Brianza, fonda insieme a Francesco Iannello, la Auge International Consulting, società di istruzione, alta formazione e consulenza con la quale il progetto formativo della Masterclass Impara l’Inglese con Monica, insieme ad altri, viene divulgato globalmente.

E c’è di più. A Dubai Monica Perna ha concepito, presentandolo ai suoi allievi il 26 settembre 2021, un metodo di insegnamento tutto suo che porta il nome della sua impresa, “Metodo Auge” e che ci racconta di aver maturato grazie proprio alla sua condizione di Expat, ossia di italiana in una città dove si parla l’inglese internazionale, la lingua di diffusione mondiale che fuori dall’Italia è chiamata Globish, inglese globale, che individua quella variante dell’inglese, diversa sia dall’inglese britannico che da quello americano, che è quella oggi parlata dalla comunità internazionale globalizzata.

Oggi Monica Perna è una business woman di successo che però non ha mai dimenticato i sacrifici del suo percorso. “Dedico ogni giorno molte ore alla mia classe virtuale – racconta Monica Perna -e i device per collegarmi e gestire la parte tecnica dell’e-learning sono h24 accanto a me. Non ci sono sabati o domeniche. Il lavoro online non contempla pause o defezioni e la gestione del tempo, oltre ad un mindset strutturato, è l’elemento fondamentale insieme alla costanza e ad una continua ricerca di modi nuovi per comunicare in modo efficace i contenuti”. Anche l’approccio al lavoro nella sua impresa è filantropico: Monica ha iniziato già alcuni anni fa, infatti, a scegliere i collaboratori del suo staff anzitutto tra gli stessi studenti della sua masterclass, dando spazio a giovani professionisti, molti dei quali italiani.

Ed oggi, l’imprenditrice che insegna l’inglese al mondo con un metodo tutto italiano e inedito, si prepara a partecipare ad Expo Dubai 2020, l’attesa Esposizione Universale, dove sarà presente come volontaria, nelle vesti di team member, per dare il suo contributo ad uno degli eventi più importanti per il Paese che l’ha accolta a braccia aperte.

“L’Italia è stata la culla del mio progetto, ma Dubai mi ha permesso di rinascere come persona e come imprenditrice dandomi quella intuizione che mi mancava per arrivare alla elaborazione di un metodo tutto mio, frutto di tre anni di studio e ricerca su cui questa città ha influito in maniera illuminante. La mia collaborazione ad Expo Dubai 2020 è un segno di riconoscenza nei confronti del Paese che mi ospita e dal quale desidero continuare a divulgare il mio metodo, orgogliosamente italiano.”