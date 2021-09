Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







La giostra è il simbolo che contraddistingue la collana degli scritti dell’autore di queste novelle. Andrea Giostra rende omaggio ai suoi personaggi incarnanti il temperamento siciliano, fatto di emozioni e azioni perennemente in movimento. L’universo femminile è messo in risalto col profumo d’uomo dominatore. È un viaggio fra stupore e ammirazione di luoghi e personaggi speciali, a tratti introversi e a tratti no. Istanti quotidiani, bellezze e fragilità dell’animo umano si mischiano ai profumi della terra di Sicilia. Parole usate con cura nella loro ineluttabile verità: costruiscono immagini divertenti ma nello stesso tempo suadenti e passionali. È l’uomo a fare della sua vita meraviglia. Non si arrende alla complessità delle personalità che incontra, incede sicuro, arricchendo il suo mondo emozionale attraverso la visione dell’altro. Un compito importante il suo, diviene novella semplice in un messaggio dato alla comprensione di tutti che entra di soppiatto nella tematica generale della Biblios il cui scopo è quello di mostrare i valori universali.

IL PARERE DI “S.I.” DEL BOOK BLOG “ROMANCE NON STOP”

Le novelle brevi di Sicilia si distinguono per la bellezza delle ambientazioni, qualche volta somigliano a versi di poesie, citando la natura e i falchetti che si riprendono questi cieli, durante la pandemia. Cieli di un azzurro primaverile che apre il cuore, colline che abbracciano il golfo che dal lato opposto si appropria di uno spicchio di mar Tirreno blu cobalto, con semplicità affrescano i racconti che hanno in comune odori, sapori e riflessioni sui rapporti, oltre che erotismo.

Racconta le storie interrotte dal virus, di ragazzi che non sanno cosa inventarsi per passare il tempo insieme davanti a una videocamera e iniziano a suonare la chitarra al telefono e riflette sugli effetti dell’isolamento sui sogni e sugli incubi.

«Le uniche storie d’amore che durano per sempre, in eterno, sono le storie impossibili. Quelle che non abbiamo mai vissuto veramente. Quelle che si sono interrotte bruscamente e inaspettatamente. Forse adesso, in queste settimane di pandemia, nella solitudine dei nostri silenzi inquieti queste storie stanno ritornando a galla… fagotti che avvolgono ricordi dolorosi ben confezionati che erano stati gettati nel lago dell’oblio…»

L’amore è anche per l’arte, concetto celebrato dalla novella “Il dipinto”, la più bella dopo “Leandra e Oleg”.

È un libro molto breve ma vale davvero la pena leggerlo, poiché è ben scritto, scorrevole e fresco ma contiene un po’ di tutto.

FONTE:

https://romancenonstop.blogspot.com/2021/09/recensione-novelle-brevi-di-sicilia-di.html

mercoledì 1° settembre 2021

Vi segnalo questa interessante raccolta di poesie realizzata

dall'autore Andrea Giostra: "Novelle brevi di Sicilia"

S.I. l'ha letta per noi.

Titolo: Novelle brevi di Sicilia

Autore: Andrea Giostra

Genere: Raccolta di poesie

Contatto autore: Andrea Giostra

Pagina ufficiale delle novelle:

https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/

