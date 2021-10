Amico e la sua luce | Elena Rosa Tafanelli

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Dalla finestra di casa mia arriva luce nuova, dalla porta di casa mia arriva un Amico, vero quanto sincero, leale quanto coerente, a lui il mio benvenuto. Amico, un nome, una presenza silenziosa e tangibile, mai banale. L’Amico Ama in ogni circostanza, nelle avversità come nella gioia. E’ un Fratello non per dovere, non per interesse alcuno, non per favore, non per nascita. Vive della tua allegria, piange le tue lacrime, soffre delle tue sconfitte, partecipa alle tue conquiste. Vive nei tuoi spazi aperti, liberi, mai chiuso nell’ipocrisia. Rispetta i tuoi tempi, la tua libertà, la tua personalità. Comprende i tuoi sogni. Crede in te, anche quando tu vivi nella disperazione. Forte e delicato quando ti abbraccia e ti guarda, come i battiti del suo cuore. Il suo profumo è la tenerezza e il suo abbraccio è la tua forza. Vede grazia nei tuoi difetti, fino ad amarli. I suoi Colori e la sua Musica si fondono con i tuoi in un qualcosa di magico. Diventa nota sul pentagramma della tua vita. Lo senti, perché nasce e cresce Armonia.. Dona il suo Amore incondizionatamente, consola la tua Anima. Non ha sesso, non ha età. Amico è quello che conosci da sempre … o che incontri per caso lungo il cammino della tua vita e ti rimane accanto, per camminare al tuo fianco … finché tu lo vorrai. Non ti parla e tu lo ascolti. Non gli parli e lui ti risponde. Lui sa, come tu sai che un rapporto vero si basa sul dialogo. Saper dialogare, ascoltare unisce in maniera profonda. Sentire è comprendersi. Amico è tutto quello che lui / lei vede in te. Non ti consola distrattamente, ma ti scuote energicamente, baciandoti. Rispetta le tue scelte abbracciandoti. E’ quello al quale tu permetti di sacrificarsi per te. L’amico lo aspetti e lo trovi per un discorso reciproco, lo attendi e lo trovi alla porta della coerenza e reciprocità, lo attendi e lo incontri alla finestra del confronto, lontano da ogni ipocrisia, leale sempre, presente sempre. Senti come lui, e l’amico sa bene che esserci è un momento che completa ogni rapporto, e l’amicizia è nell’esserci, non attende un invito, e all’invito si fa trovare pronto, sempre. La persona che non risponde al tuo invito non è amico, non è amica, mette scuse, ma sai bene che sono banalità. Il viceversa tu lo hai già abbracciato. quando si aspetta il primo passo solo da te stai pur certo che vuole solo ottenere consensi da te, interessa altro. Quando tutto questo reciproco sentire, quando non occorre tanto parlare, quando il dialogo è alla pari, come l’ascolto e il sentire a pelle, quando tutto ciò che di bello e costruttivo si concretizza in un mare di emozioni, uniche e vere, fuori da schemi sterili, oltre un semplice giuramento, dove ci si sente vivi e unici, quello è Amore, eterno, indissolubile. Unico, Vero Amore. L’amore è in quel sublime che solo la lealtà, sincerità, onestà, coscienza di sé, … può realizzare.

Elena Rosa Maria Tafanelli