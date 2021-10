Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Bando di partecipazione alle audizioni del Corso canto corale – Voci bianche del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Audizioni: venerdì 29 ottobre 2021 presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti ore 15:30

Il Coro di voci bianche del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, diretto dal 1991 dal maestro Antonio Sottile, è una realtà affermatasi a livello nazionale ed europeo.

Per entrare a far parte del Corso di canto corale, gli aspiranti allievi dovranno superare un’audizione, prevista per venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 15.30, in cui saranno valutate le attitudini musicali e l’idoneità alla pratica del canto. Le domande di ammissione, secondo la scheda di partecipazione allegata, dovranno essere inviate, per le audizioni di ottobre, entro le ore 10:00 del 2828/10/2021, a: antonio.sottile@conservatoriopalermo.it indicando come oggetto “Progetto Voci Bianche”. Altre audizioni straordinarie potranno essere indette nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, limitatamente ai posti rimasti disponibili.

Il bando è aperto a tutti i giovani allievi, dagli 8 ai 14 anni ed ha la duplice finalità di promuovere una più ampia sinergia e collaborazione tra il Conservatorio di Palermo e le scuole di primo grado di Palermo e provincia. Obiettivo del Corso del Coro di voci bianche, oltre ad avviare alla pratica musicale e vocale di base, è quello di offrire ai giovanissimi l’opportunità di partecipare ai concerti e alle attività artistiche promosse dal Conservatorio nell’ambito della programmazione annuale. Nella sua trentennale attività, la formazione si è aggiudicata il Premio nazionale delle arti e ha partecipato a centinaia di concerti, esibendosi anche alla presenza dei presidenti Scalfaro, Ciampi e Mattarella. “Mai come quest’anno, le audizioni sono un momento importante per il coro della città, già vincitore del Premio Nazionale delle Arti”, dice Antonio Sottile. “Segnano il ritorno alla gioia del far musica, per i giovanissimi. E’ una ripresa nel segno della sicurezza e nel rispetto delle serie misure anti Covid previste nei protocolli dei Conservatori di Musica italiani”.

INFORMAZIONI E DETTAGLI

www.conservatoriopalermo.it

IL CORO

Costituito nel 1991 per iniziativa di Antonio Sottile. Ha preso parte a centinaia di concerti e manifestazioni artistiche in Italia e in Europa (Francia, Germania, Austria, Russia). Si è esibito per conto di importanti e prestigiose istituzioni e associazioni musicali: il Teatro Strehler di Milano, il Teatro Comunale di Vicenza, il Festival Internazionale Eccher di Trento, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Massimo Bellini di Catania, il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, il Teatro dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, l’Associazione Arcangelo Speranza di Taranto, l’Auditorium dell’ONU World Food Program di Roma, la Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale, l’Associazione Siciliana Amici della Musica. Ha al suo attivo numerose registrazioni televisive e radiofoniche, tra cui ricordiamo quelle per la RAI, la ZDF (Televisione Tedesca), la Radio Vaticana. Ha anche effettuato, su invito della Presidenza Italiana del Consiglio dei Ministri, una tournée in Russia, esibendosi, tra l’altro, con il Coro di Voci Bianche di Mosca. Ha inoltre cantato alla presenza dei Capi dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella. Gli è stato conferito il Premio UNICEF nell’ambito del Premio Internazionale PIGNA D’ARGENTO, svoltosi al Teatro Politeama di Palermo e il Premio OSCAR DEL MEDITERRANEO, nel 2010. È risultato vincitore del PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI, indetto dal Ministero dell’Università e Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale, svoltosi a Vicenza nel 2009. Ha inoltre svolto un tour di concerti in Francia, nell’ambito del Festival Internazionale RENCONTRES MUSICA LES DE MEDITERRANEE, svoltosi a Bastia, e in Corsica. Nel maggio 2012 è stato invitato in Germania al 33° INTERNATIONALES KINDERCHOR FESTIVAL di Halle/ Saale riscuotendo uno straordinario successo da parte del pubblico e della critica. Ha anche dato vita, nel 2013 ad una tournée in Austria, esibendosi in due luoghi simbolo della musica corale in Europa: la ST Galluskirke di Bregenz e la Franziskanerkirche di Salisburgo. Nel 2016/2017, nel XXV anniversario dalla sua costituzione, ha effettuato una lunga serie di eventi celebrativi, culminati dal concerto al Teatro Massimo di Palermo, a cui hanno partecipato, in onore delle Voci Bianche, i maggiori ensemble musicali della Sicilia.

ANTONIO SOTTILE

Nato a Isnello (PA), pianista, si è formato sotto la guida di Vincenzo Mannino e si è poi perfezionato con Marek Jablonski e Anatolij Vedernikov. Ha esordito come solista a 14 anni con i Giovani Cameristi Siciliani, diretti da Salvatore Cicero. Più volte premiato in concorsi nazionali e internazionali, ha intrapreso giovanissimo un’intensa attività concertistica che lo ha portato a effettuare centinaia di recital nelle maggiori città italiane, in Europa (Germania, Austria, Norvegia, Francia, Russia) e in America (Canada e Stati Uniti). Ha registrato numerose trasmissioni radiofoniche e televisive per i programmi nazionali della RAI, della ORF (Radio Austriaca) e della ZDF (Televisione Tedesca). Dal 1981 è docente di Pianoforte Principale al Conservatorio di Musica di Palermo dove si dedica anche alla direzione del Coro di Voci Bianche. Ha conseguito vari riconoscimenti nazionali per il maggior numero di allievi vincitori di competizioni pianistiche. È autore di numerose incisioni, tra cui il CD su Chopin/Schubert per la Nuova Era di Torino.