Un grazie di cuore a Paolo Arigotti per avermi di nuovo ospitata nel suo Salotto Letterario.

Questa volta è stato il turno del mio libro Dinamiche della Malattia e della Guarigione, una sintesi della versione integrale della mia tesi di Dottorato – quest’ultimo disponibile al momento nella sola edizione inglese – dal titolo The Dynamics Of Disease and Healing: The Role That Perception and Beliefs Play In Our Health and Wellness (Dinamiche della Malattia e della Guarigione – Il Ruolo che Percezione e Credenze rivestono nella nostra Salute e nel nostro Benessere) (Tesi discussa/difesa nel 2012 e pubblicata nel 2015)

Tra i temi trattati nella pubblicazione ed accennati durante l’intervista:

Qual è il miglior sistema medico? Meglio curarsi con la medicina convenzionale o con quella naturale, olistica?

I detrattori dell’Omeopatia spesso parlano dei rimedi omeopatici in termini di “effetto placebo”. Ma cos’è esattamente un ‘placebo’ e quando viene utilizzato? È soltanto un semplice ‘zuccherino’ o nasconde qualche profondo segreto su cui riflettere attentamente?

Cos’è la Salute e cosa significa “essere in salute”?

Cosa sono esattamente i sintomi e la malattia? Hanno una loro funzione? E se sì, qual è prescisamente?

Perché – a prescindere dalla gravità e dalle terapie seguite – alcune persone guariscono ed altre no o addirittura soccombono alla malattia?

Quali sono i fattori che determinano, o quantomeno influenzano, la salute o la malattia? Sono tutti ‘visibili’, ‘tangibili’ e, quindi, “scientificamente” dimostrabili in un laboratorio oppure no?

Predisposizioni, ereditarietà genetica e prevenzione: Cosa sono realmente e cosa implicano esattamente?

Questo e molto altro scoprirete nel video ed in maniera approfondita nella mia pubblicazione acquistabile nelle versioni italiana ed inglese nei formati cartaceo, Kindle e Kindle Illimitato (KU) su tutta la rete di distribuzione Amazon ed ordinabile anche in libreria.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iqczcAFw9UQ

Vimeo: https://vimeo.com/604235044

IMPORTANTE: Il materiale presentato in questo video – così come quello contenuto nella relativa pubblicazione – ha solo scopo informativo e non è da considerarsi parere medico. Qualunque sia la vostra condizione di salute, rivolgetevi prima al vostro medico.

Sinossi:

La salute è l’elemento più prezioso nella vita dell’essere umano e tramite l’approccio olistico, che prende in esame la complessità dell’esistenza umana, con i suoi aspetti fisici, emotivi, mentali e spirituali, può essere meglio mantenuta e ristabilita. Un fenomeno quale l’effetto placebo, che benché non contenga alcun ingrediente attivo permette, tuttavia, ad alcune persone di guarire, ha generato nella ricercatrice la curiosità ed il desiderio di comprendere meglio la dinamica della guarigione.

Questo studio, attraverso un approccio fenomenologico descrittivo, cerca di identificare cosa esattamente rende la guarigione possibile analizzando le dinamiche della malattia e della guarigione ed il ruolo, ed il conseguente livello di impatto, che il sistema di credenze umano e la percezione svolgono su di esse.