Politeama Garibaldi – Palermo. Prosegue la rassegna di concerti autunnale dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, al Politeama Garibaldi di Palermo. Lunedì 25 ottobre, alle 20.45, l’Ensemble Kinari in concerto, formazione composta da Azusa Onishi al violino, Gianluca Pirisi al violoncello, Mizuho Ueyama alla viola e Flavia Salemme al pianoforte. L’Ensemble Kinari ha inciso un CD uscito il 1° giugno per Brilliant Classics alla cui realizzazione ha dato un sostegno l’Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo.

“Kinari, dal giapponese, è un termine che descrive la colorazione di un tessuto al suo stato più naturale, originario e puro”. Così motivano la scelta del nome attribuito all’ensemble, i quattro giovani musicisti che lo costituiscono; il loro obiettivo è infatti quello di riscoprire e donare il “colore” della loro interpretazione a pagine poco eseguite del repertorio cameristico. In questa linea si colloca la recente incisione, per l’etichetta discografica Brillant Classics, del disco interamente dedicato a composizioni per pianoforte, violino, viola e violoncello da camera di Eliodoro Sollima, frutto di un lungo e appassionato lavoro, prima di ricerca e poi di analisi e di studio delle partiture del compositore di origine marsalese scomparso nel 2000.

Il programma del concerto prevede Duo degli occhiali di Beethoven, Evoluzione n.5, Sonata 1948 e La leggenda di San Damiano di Eliodoro Sollima, Quartetto per pianoforte e archi in la min. Di Gustav Mahler.

INFO:

