Nello scenario naturale che circonda e sovrasta la suggestiva Grotta Maona di Montecatini Terme andrà in scena da venerdì 29 a domenica 31 ottobre il primo e più spettacolare Halloween Art Horror Festival d’Italia.

Mercato a tema, area bambini, spettacoli ma soprattutto un originale percorso dell’orrore, unico nel suo genere, che valorizzerà le suggestioni stesse del bosco e della grotta, riportando alla luce anche episodi realmente accaduti in questi scenari. Oltre 20 tra attori e figuranti animeranno questo ideale viaggio in un moderno inferno dantesco, dove i visitatori dovranno fare i conti con le loro paure e confrontarsi anche con quelli che possono essere i loro più inconfessabili … demoni interiori. La manifestazione è ideata e prodotta dal mago dei service e degli effetti speciali Paolo Grossi, con la sua etichetta Musica Staff Italia, e vedrà alcuni ospiti d’eccezioni, tra i quali gli attori Francesca Nunzi e Marco Predieri, a cui è stato anche affidato il compito di scrivere i testi e coordinare le azioni sceniche. Due tra i più apprezzati protagonisti della scena dunque compiranno, insieme ad altri talentuosi colleghi, un viaggio unico dal palcoscenico direttamente su un set horror che riserverà grandi illusioni e sorprese, tra effetti speciali, scenografie mozzafiato, dove si aggireranno streghe, demoni, fantasmi. Immancabili cimiteri e vampiri. Un appuntamento da brividi per tutti gli amanti del genere, ma non mancheranno momenti più goliardici. Il pubblico stesso è invitato a presentarsi vestito a tema. La prevendita è aperta sul circuito live ticket. Sul posto ci sarà uno spazio dedicato allo street food.

INFO:

+39 338 223 3310