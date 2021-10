Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







In onda sul 19 TeleOne “The Master Beauty”, un fashion talent, una sfida televisiva tra acconciatori che andrà in onda per otto settimane da sabato 23 Ottobre alle ore 21:15 sul 19 TeleOne, in replica domenica 24 ottobre alle 15.00 ed in streaming su tutta la piattaforma multimediale, il sito teleone.it, l’app teleone e i social network YouTube, Facebook e Instagram. Il format è realizzato e prodotto dal gruppo MediaOne per la nuova stagione del 19 TeleOne, ideato dall’autore e regista Roberto Marco Oddo insieme a Salvuccio Canfora, hair stylist di fama nazionale. La conduttrice del programma è la giornalista di spettacolo Alessandra Costanza, Voice Over è Matteo Volpe. Le puntate : 4 di eliminazione diretta, 2 di semifinale, 1 finale e una rewind che racconterà dell’intero percorso del format , terranno compagnia il pubblico che si farà coinvolgere dai cambi look ideati dagli esperti acconciatori che hanno pensato anche agli outfit ed al trucco delle modelle.

Otto hair stylist selezionati online grazie all’invio di video candidature si sfideranno per contendersi l’ambito titolo “The Master Beauty Hair”.

A partecipare al programma sono stati concorrenti provenienti da diverse parti della Sicilia : Marco Sapienza, Felicia Di Blasi, Giusy Frisella, Giuseppe Fiore, Alessandro Ruggiero, Anna Minì, Antonella Costanzo, Valentina Arancio. Ogni puntata vedrà protagonisti due sfidanti che in 35 minuti ciascuno potranno scegliere se realizzare un Cut and Fold , ossia un taglio ed una messa in piega, un Hairstyle raccolto o un Hairstyle semi raccolto. Ogni contender deve occuparsi del cambio look della modella, individuandone i tratti somatici tenendo conto della morfologia del viso ,adattandone il taglio capelli o l’acconciatura per valorizzarne l’aspetto. Protagonisti della prima puntata del programma saranno Marco Sapienza VS Felicia Di Blasi , entrambi di Palermo. A valutare le performance dei concorrenti in gara tre temibili giudici Hair Stylist professionisti : Salvuccio Canfora, Miriam Palmentino , Piera Midili . I criteri di valutazione delle acconciature sono TECNICA – CREATIVITA’- STILE- POSTURA. Per ogni puntata il voto dei giudici avverrà al termine della prova del contender con l’assegnazione di un punteggio da 5 a 10 che determinerà la pagella dei due Hair Stylist. Il contender vincitore/trice della Finale riceverà dalla produzione un premio consistente in paio di forbici Italian style della LEADER CAM (Valore 500 euro) al secondo classificato la fornitura di prodotti della TEHA (valore 300 euro) e per il vincitore del Social Hair una fornitura di prodotti della TEHA (valore 200 euro).

Partner tecnico del format è Euroform la Scuola professionale dei mestieri, che ha sedi in tutta la Sicilia e vanta migliaia di iscritti. L’intero programma è stato girato all’interno dei locali di Euroform di Corso Re Ruggero , 2 a Palermo. Il coordinamento del settore make-up è stato gestito dalla coordinatrice del settore Bellezza Egizia Brazzo. TECHNICAL PARTNER di The Master Beauty : LIA PROGETTI, PIETRANERA, TAHE E LEADER CAM. La conduttrice Alessandra Costanza indossa gli abiti Luan Fashion Store. Le foto per la promozione del programma sono state realizzate dai fotografi professionisti Francesco Militello Mirto e Tony Rappa.

“The Master Beauty è un’idea vincente – ci dice Salvuccio Canfora autore e giudice – un talent che mette in risalto le doti tecniche ed artistiche degli Hair Stylist, oggi più che mai protagonisti del cinema e della tv . Abbiamo iniziato con il settore Hair ma continueremo anche con make-up ed estetica”.

L’Autore e regista Roberto Marco Oddo “Per la prima volta in Italia abbiamo pensato ad un talent sfida tra hair stylist che sicuramente interesserà un bacino di telespettatori molto vasto tra questi su tutte le donne.”

Alessandra Costanza conduttrice del format: “The Master Beauty è stata una grande sfida portata a termine con tanto amore e passione da una ricca squadra di tecnici, autori, fotografi professionisti ed hair stylist. È un piacere vedere nascere un’idea e metterla in atto con impegno e determinazione. Non finirò mai di essere grata a tutte le persone con le quali lavoro per tutti i momenti condivisi insieme, per il rispetto e la professionalità che ci accomuna. Sono sicura che è un programma che piacerà molto al pubblico. “

