Il 24 ottobre sarà, da quest’anno in poi, la Giornata Nazionale dello Spettacolo così come voluto dal Parlamento Italiano.

“ La Giornata Nazionale dello Spettacolo – dichiara Filippo Virzì Segretario regionale dell’Ugl creativi in Sicilia – è un primo giusto riconoscimento al settore audio visivo che ha pesantemente subito gli effetti nefasti dalla pandemia, ci auspichiamo che sia un reale inizio finalizzato al rilancio dell’intera filiera dello spettacolo settore di gran prestigio per il nostro paese e dell’occupazione in primis”.