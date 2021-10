By

Nasce un e-commerce a Palermo ad opera del Maestro Filippo Lo Iacono, già affermato a livello internazionale, dell’artista e pittrice Stefania Chiavetta e con il supporto tecnico informatico di Mirko Valenti, che tratterà d’arte, cultura e impresa. La presentazione ufficiale dell’iniziativa avverrà sabato 16 ottobre a partire dalle ore 18 presso la chiesa di San Mattia Dei Crociferi in via Torremuzza.

Un progetto ambizioso che si prefigge l’obiettivo, di far vivere creativi in erba ma anche talenti già affermati, con il frutto delle proprie creazioni, dando loro la giusta attenzione e visibilità.

Un e-commerce che verrà accompagnata da eventi affinché mai venga perduta quella sinergia tra artista e appassionato che solo fisicamente può avvenire.

Quindi, assolutamente sì alla tecnologia ma altrettanto sì al rapporto umano!

Faranno parte artisti variegati, ognuno con una sua proposta diversa ed è grazie anche a loro che, la Sicily Evolution Events può nascere e divulgare il suo progetto in molti paesi.

Purtroppo artigianato e vendite tramite web non hanno ancora raggiunto un forte connubio in Italia:

secondo le stime di Confartigianato solo il 12% delle imprese artigiane utilizza il web anche per vendere, mentre il 16% non è nemmeno presente sul web. Il restante 72% è invece presente sul web ma senza un e-commerce. Ecco perché l’idea messa a punto da Stefania Chiavetta Filippo Lo Iacono supportata informaticamente da Mirko Valenti appare essere vincente.

Saranno presenti all’inaugurazione dell’iniziativa con contemporanea messa in rete dell’e-commerce, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando con il vicesindaco Fabio Giambrone, si esibirà il gruppo della Belle Epoque con i loro abiti e la loro storia musicale e scenografica, non mancheranno le prelibatezze dello chef Alessandro Petrillo, si brinderà con i vini della cantina Summanera e autorevoli ospiti, saranno presenti per porgere i loro auguri a questo progetto. A presentare l’evento Antonella Giotti, modera la giornalista Marianna La Barbera.