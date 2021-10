Palermo. Sicily evolution events: l’arte diventa impresa

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







È stata presentata sabato 16 ottobre 2021 presso la chiesa di San Mattia dei Crociferi, in via Torremuzza a Palermo, Sicily evolution events: e-commerce che tratterà di arte, cultura e impresa. L’idea nasce dal Maestro Filippo Lo Iacono, artista e pittore affermato a livello internazionale, dell’artista e pittrice Stefania Chiavetta e con il supporto tecnico di Mirko Valenti. A presentare l’evento è stata Antonella Giotti, presente anche la giornalista professionista esperta nella comunicazione per gli uffici stampa Marianna La Barbera. Ad aprire gli interventi al microfono l’assessore alle attività economiche Cettina Martorana che ha definito l’e-commerce un settore molto importante e il connubio commercio-arte come fondamentale. A seguire l’intervento di Salvatore Bivona presidente regionale della confederazione italiana esercenti Sicilia che ha definito l’iniziativa “un mezzo importantissimo per portare in tutto il mondo l’arte con una forma di condivisione meravigliosa”. E anche l’artista Totò Borgese ha preso la parola: “Il nostro è un grande paese d’arte che può raggiungere livelli straordinari”. Filippo Lo Iacono ha poi spiegato agli intervenuti da dove è nato l’ambizioso progetto dell’e-commerce: “Gli ultimi anni hanno rappresentato per me un momento di riflessione che mi ha fatto decidere di scendere in campo. Fino all’estate 2020 c’era una voglia di riscatto che ci ha consentito di raggiungere ottimi risultati ma passato ottobre sappiamo tutti cosa è successo e quindi in questo periodo di fermo ho maturato la forte convinzione che l’arte debba essere per tutti, anche per chi non sa o non può proporsi da solo; per questo un portale d’arte a 360 gradi in grado di raggiungere ogni dove e ogni categoria insieme a Stefania Chiavetta ci è sembrato l’idea migliore. Arte-cultura-impresa insieme per arrivare a quel riconoscimento economico che permetta una prospettiva di vita. Ci occuperemo di fare conoscere i nostri talenti da Palermo in giro per l’Italia”. Molti i video/audio auguri arrivati da artisti in svariati campi: l’attore Tommaso Gioietta, Giuseppe Muschella ed Emanuela Mulè, il musicista Marcello Mandreucci, Gli Archetipo, Ernesto Maria Ponte, la cantante Daria Biancardi, e l’artista Katiuscia Falbo. Presenti inoltre il comico Sergio Vespertino, che ha intrattenuto e divertito il pubblico, e il gruppo Belle Epoque con i loro abiti e la loro storia musicale e scenografica. Ad allietare i palati degli intervenuti le prelibatezze dello chef Alessandro Petrillo e della moglie la pastry chef Rosalba Greco accompagnati dai vini della cantina Summanera.