Pregiudizio e disabilità | di Antonietta Micali

IL DIRITTO DELLE DONNE CON DISABILITA’

di SARA CARNOVALI

Sara Carnovali, è Dottoressa di Ricerca in Diritto costituzionale, titolo conseguito all’Università degli Studi di Milano, e si è abilitata all’esercizio della professione forense presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. È autrice di diverse pubblicazioni scientifiche in tema di diritti delle persone con disabilità, discriminazioni multiple, diritti sociali, migranti e giustizia costituzionale.

Nel suo libro “ Il corpo delle donne con disabilità” mette in risalto le problematiche sottese della disabilità, soffermandosi soprattutto su quella femminile e sul rischio di “ una doppia discriminazione”, in quanto le donne disabili spesso sono vittime di emarginazioni , proprio per il fatto di essere donne e per di più disabili. Sara parte da un’ analisi dei diritti umani delle persone con disabilità, per poi affrontare con forza le tematiche di genere. In effetti leggendo il libro, ciò che colpisce è che ci troviamo davanti a grandi verità che talvolta non vediamo, non perché siano invisibili ai nostri occhi, ma perché sono scomode. Le donne disabili sono maggiormente esposte a tutti i tipi di violenza, anche a quella sessuale, soprattutto se sono affette da ritardi mentali o psichici. Nel primo capitolo del suo libro la Carnovali affronta il problema delle discriminazioni multiple, ove il diritto risulta talvolta insufficiente a garantire a queste persone gli stessi diritti delle persone normodotate. Nel parlare di diritti, l’autrice si pone in difesa dei deboli, di chi ha diritto ad essere considerata un essere umano come tanti altri, ad essere integrata nella società e non emarginata, ad avere diritto a quella sana affettività e felicità. Il libro parla di leggi e di storia del diritto e sembra essere un manuale rivolto solo agli addetti ai lavori, ma non è così, perché ci fa scoprire, quanto questo campo sia ancora poco esplorato e con la sapiente e dotta guida dell’autrice ci offre nuovi e diversi campi di indagine per le più svariate discriminazioni.

di Antonietta Micali