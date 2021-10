Realtà Sincroniche| di Flaviana Pier Elena Fusi

By

Realtà Sincroniche

È libro che parla alla vita, mentre le pagine si dipanano per spiegare a me, che scrivo, come l’esistenza sia miracolo.

Ogni accadimento un segno che si manifesta palesemente e concretamente tanto da celarne quasi l’evidenza, che resta lì sul filo dell’ignoto, ma allontanando lo sguardo, tutto prende nuova forma. L’impalpabile diviene sincronico movimento di vita.

Assale lo sgomento per tanta magnificenza e mentre scorgo un senso diverso, ritrovo incommensurabile pace, quella vera delle profondità dell’anima, quella che da troppe vite vado cercando.

Realtà sincroniche è un libro edito da Biblios edizioni e il lavoro di indagine fatto da Edoardo Flaccomio trasforma la storia in un saggio, adatto a chi voglia calarsi nei meandri della conoscenza.

Archetipi e simboli, nessi causali e coincidenze, vengono trasformati in linguaggio chiaro che svela antichi segreti. Il Codice è quello delle Leggi universali e le lettere ebraiche sono il loro portavoce per un risultato che conquista anche gli scettici. Nessun dubbio resta avulso dal senso delle cose, con il suo inconfondibile sapore di giustizia divina.

Flaviana Pier Elena Fusi