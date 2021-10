Separazioni, amori, tradimenti: “Tre Piani” film di Nanni Moretti

By

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Separazioni, tensioni, fughe, suspense, amori, tradimenti, sbalzi temporali: questi i temi di Tre Piani, film diretto da Nanni Moretti, con Margherita Buy e Nanni Moretti, uscito al cinema il 23 settembre 2021 e distribuito da 01 Distribution.

Primo film recensito dopo la pausa estiva, esso inaugura l’autunno 2021 delle recensioni di Angela Ganci, psicologo psicoterapeuta e giornalista di Palermo, in un’escalation serrata di tensioni, delusioni e amori travagliati, ma anche di amori da ritrovare e fare crescere giorno per giorno, da provare e rileggere.

La recensione sarà presto consultabile sul sito di Teleone, corredata dalle foto inedite del regista in sala, nella sua trasferta a Palermo.