In scena a Palermo la nuova commedia scritta da Patrizio Pacioni e prodotta da Ombre di Platone con la regia di Giancarlo Fares e l’interpretazione di Mario Zamma, Alessia Fabiani e Salvo Buccafusca.

Dopo il successo del debutto estivo in anteprima nazionale a Roma Villa Massimo, «Stasera mi butto» il 20 e 21 novembre sarà al Teatro Colosseum di Palermo.

Esasperato dalla bruciante ingiustizia sportiva consumata in diretta tv nell’ultima giornata del campionato di calcio, Leonida, impiegato comunale con un divorzio alle spalle e una nuova e giovane compagna con la quale non sa decidersi a iniziare un rapporto più solido e continuativo, sale sul terrazzo del palazzo in cui abita e, in bilico sul muretto di recinzione, minaccia di gettarsi nel vuoto se non sarà disposta l’immediata ripetizione della partita in questione: una situazione paradossale che costituisce lo spunto e l’innesco di una graffiante satira di costume. Un riflettore puntato, tra ironia e dramma, oltreché sulla crescente invadenza esercitata dai media, anche e soprattutto sull’ambiguità, la fragilità e la sostanziale insicurezza che affliggono i rapporti interpersonali di questo primo scorcio di terzo millennio.

In una rutilante girandola di battute velenose e sapidi dialoghi, alternati a momenti di profonda riflessione e situazioni cariche di grande pathos, si dipana, attraverso la narrazione di una protesta tanto ardimentosa quanto irrazionale, la rivisitazione di un rapporto sentimentale esaurito ma non ancora completamente estinto.

Una grande prova attoriale che trova in Mario Zamma il catalizzatore del comico e del tragico, in Alessia Fabiani l’affascinante e spiazzante incarnazione dell’eterno femminino e in Salvo Buccafusca la consueta nitidezza nell’interpretazione di personaggi che richiamano le grandi maschere della commedia cinematografica italiana del dopoguerra.

Lo spettacolo ha durata di ca. 75 minuti senza intervallo.

