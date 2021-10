WeShort è la prima Cinema-Startup di Bisceglie in finale al Digithon

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“La Netflix dei cortometraggi”, come l’ha definita Forbes, è la prima Startup legata al Cinema che da Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) arriva a un traguardo così ambizioso: finalista al Digithon 2021!

Il sogno di Alessandro Loprieno e del suo splendido team sta raggiungendo traguardi impensabili fino a pochi mesi fa. In meno di un anno ha raccolto nel suo catalogo cortometraggi premio Oscar, Sundance e lanciato categorie splendide come Out of Africa e Hola España, dedicate rispettivamente al cinema breve africano e spagnolo.

Oggi è candidata al premio Digithon. Per aiutare la Startup di Alessandro Loprieno e Carlo Fusco, bastano pochi secondi, cliccare sul link a seguire, individuare la finestra di “WeShort”, e dare la propria preferenza a “WeShort”.

Crediamo in questo splendido viaggio!

VOTA WESHORT:

https://www.digithon.it/social/vote?fbclid=IwAR3vqVEY9a9X3jlmJDMJYxsqtAx41Nh1xMTT6b_stVZ31JLhmYBaqiROtjE

Il programma di DigithON 2021

Nel 2021 DigithON giunge alla sua VI edizione: una nuova sfida, dopo quella del 2020 che, a causa della pandemia, ha visto la maratona svolgersi per la prima volta interamente online. Oltre alle tante startup premiate, nel corso degli anni, DigithON ha visto confrontarsi sul tema del digitale numerosissimi rappresentanti delle istituzioni e delle principali imprese italiane e internazionali.

INFO E CONTATTI:

WESHORT: SHORT CINEMA STREAMING ON-DEMAND ON YOUR SCREENS

https://weshort.com/

WeShort s.r.l.

Corso Alcide de Gasperi 314/a – 70125 Bari (IT)

+39 349 8618 838

info@weshort.com