Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Gloria Campaner (Pianoforte), Alessandro Carbonare (Clarinetto) e Mario Stefano Pietrodarchi (Bandoneon) presentano “Astor Concert”. L’eccellenza classica dell’Italia ad Expo Dubai

Il trio composto da Gloria Campaner (Pianoforte), Alessandro Carbonare (Clarinetto) e Mario Stefano Pietrodarchi (Bandoneon) inizia un nuovo viaggio nelle suggestioni e nei suoni del tango in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla (2021), uno dei più importanti autori e interpreti musicali di questa forma d’arte nata nella periferia di una Buenos Aires di fine ‘800 dalla necessità di comunicare tra persone di culture, lingue e tradizioni diverse: Il tango ci ricorda che i passi del migrante sono, oggi più che mai, quelli che vivono tra distacco e speranza.

“Astor Concert” si terrà il 4 e 5 dicembre al Millennium Theatre di Dubai come parte del programma culturale che segna la presenza dell’Italia ad EXPO Dubai 2020.

Nel programma sono presenti le pagine più belle scritte dal compositore argentino. Gli strumenti stessi diventano protagonisti al punto che la musica diventa quasi un soffio, un respiro che esce per rivelare la fragilità di un rapporto smaterializzato, tipico del mondo virtuale. Ispirati dalla presenza fortemente teatrale del bandoneon di Mario Stefano Pietrodarchi, dal suono penetrante e inconfondibile del clarinetto di Alessandro Carbonare e dalla grande capacità interpretativa della versatile pianista Gloria Campaner, i respiri, i colori, i ritmi e i suoni si riassumono in una sola parola chiave: “coraggio”. Il coraggio declamato dai testi immortali di J.L. Borges nei suoi tanghi e milonghe, ma anche quello dello stesso Piazzolla che ha rotto gli schemi della musicalità del “tango viejo” per arrivare al “tango nuevo” che lo ha reso così famoso in tutto il mondo.

Il trio, grazie ad un supporto elettronico realizzato in studio, cattura in alcune composizioni l’essenza del “Tango Nuevo” che Piazzolla creò negli anni ’80 partendo dal “Conjunto Electronico”, con il suono di strumenti che non venivano suonati nel tango tradizionale, come l’organo Hammond, la marimba, il basso elettrico, la batteria, le percussioni e la chitarra elettrica.

La Musica di Astor evoca i sentimenti dei migranti di oggi andando oltre la purezza tecnica e rituale del tango, rafforzando energie, desideri e palpiti, tutti appartenenti alla modernità in un concerto memorabile.

Il concerto è promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi come occasione per presentare l’eccellenza della cultura italiana ad Expo Dubai 2020. Il progetto musicale realizza gli obiettivi di promozione del Sistema Paese del piano di MAECI e MIBACT, valorizzando la musica classica e configurandosi quale misura di vero e proprio sostegno alle industrie culturali e creative italiane.