BookCity Milano 10^ edizione dal 17 al 21 novembre 2021

Decima edizione per la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che trasforma Milano nella capitale europea dell’editoria. Tantissimi gli eventi in programma.

Torna per la sua decima edizione uno degli appuntamenti più attesi nel palinsesto milanese: parliamo di BookCity 2021, la rassegna diffusa dedicata ai libri e alla letteratura che torna in presenza dopo la scorsa edizione totalmente in streaming. Dal 17 al 21 novembre Milano si arricchirà di eventi e incontri dedicati al tema del “dopo”, una parola che nel corso degli ultimi due anni si è caricata di moltissimi significati.

Il tema del Dopo sarà anche protagonista del progetto BookCity Milano Papers, un’iniziativa nata durante il lockdown del 2020 per coinvolgere le autrici e gli autori internazionali che non potevano raggiungere Milano; semplice e snello, il format prevede un ciclo di interviste realizzate da remoto per dare corpo e trasversalità a un tema importante per il dibattito contemporaneo.

Centinaia gli eventi in calendario con tantissimi ospiti nazionali e internazionali, da Amin Maalouf a Simonetta Agnello Hornby, e progetti speciali come l’evento Salvatore Veca: la cultura come impegno, il 19 novembre alle 20.30 presso la Fondazione Feltrinelli, per ricordare il filosofo italiano che ci ha lasciato in eredità il gusto di porre domande, la voglia di sapere, la consapevolezza che il futuro non è scritto in anticipo.

