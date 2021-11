Castità|di Flaviana Pier Elena Fusi

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Rifletto, come ho fatto tante volte, guardando dentro me, ma ora mi accorgo con stupore che lo facevo nell’attesa di qualcuno che venisse a ridestarmi. Chiusa in un bozzolo, come Biancaneve che aspetta il bacio del principe per essere riportata alla vita. Desiderosa di relazioni e di scambi costruttivi con qualcuno diverso da me, un maschio che mi completi. Ora tutto questo è passato ad un’altra dimensione, riscopro anch’io il valore di una castità matura: un dono, una beatitudine che si irradia dall’interno, un pensiero puro che rende il corpo in linea con lo spirito, entrambi nutriti da energie selezionate che arrivano da fuori. I campi magnetici che attraverso sono dati da corpi fisici intorno a me e dai quali sgorga l’inscindibile anima, le percepisco le annuso da lontano, intuisco le loro ombre e vengo invasa dalle loro luci. Un potere che tutti abbiamo e che si affina col tempo, decifrando e risanando le emozioni nostre e altrui

Flaviana Pier Elena Fusi