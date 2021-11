Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Domenica 28 novembre ore 18.00 in Sala Bibiena alla presenza di Michieletto e parte del cast.

Arriva al Teatro Comunale di Bologna il giorno dopo la prima proiezione assoluta al 39esimo Torino Film Festival “Gianni Schicchi”, il primo film di Damiano Michieletto, che vede protagonista l’Orchestra del teatro felsineo diretta da Stefano Montanari.

Il film, girato in provincia di Siena e tratto dall’omonima opera di Giacomo Puccini su libretto di Giovacchino Forzano – adattato cinematograficamente da Michieletto –, è in programma domenica 28 novembre alle 18 nella Sala Bibiena del Comunale, e vede la produzione creativa di Elisabetta Bruscolini, le scenografie di Paolo Fantin, i costumi di Nicoletta Ercoli e Alessandra Carta. Il suono in presa diretta è curato da Giandomenico Maria Petillo, il montaggio da Fabrizio Franzini e la cinematografia da Alessandro Chiodo (a.i.c.).

Protagonisti della pellicola il baritono Roberto Frontali nel ruolo del titolo e Giancarlo Giannini, che interpreta l’inedita parte di Buoso Donati, voluta da Michieletto nel prologo del film. Con loro Federica Guida nei panni di Lauretta, Vincenzo Costanzo in quelli di Rinuccio, Manuela Custer come Zita, Giacomo Prestia come Simone. E ancora Caterina Di Tonno come Nella, Marcello Nardis come Gherardo, Guglielmo Angeloni come Gherardino. Veronica Simeoni interpreta La Ciesca e Roberto Maietta Marco. Completano il cast Bruno Taddia (Betto), Matteo Peirone (Maestro Spinelloccio), Domenico Colaianni (Ser Amantio), Andrea Pellegrini (Pinellino) e Gaetano Triscari (Guccio).

La proiezione sarà preceduta da una presentazione del regista Damiano Michieletto, del Direttore Stefano Montanari e con la presenza di parte del cast artistico.

La serata, organizzata dal Teatro Comunale di Bologna, è in collaborazione con Genoma Films, Albedo Production, DO Consulting&Production, Illumia ed Emil Banca.

I biglietti per la proiezione, proposti al prezzo unico di 6 euro, sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale, aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18, il sabato dalle 11 alle 15 (Ingresso Piazza Verdi) e il giorno della proiezione da un’ora e mezza prima dell’inizio (Ingresso Largo Respighi 1).

GIANNI SCHICCHI

Un film di DAMIANO MICHIELETTO

Musica di GIACOMO PUCCINI

Libretto di GIOVACCHINO FORZANO edizioni CASA RICORDI

Direzione musicale STEFANO MONTANARI

Assistente alla direzione musicale JONATHAN SANTAGADA

Regia DAMIANO MICHIELETTO

Scenografia PAOLO FANTIN

Costumi NICOLETTA ERCOLE e ALESSANDRA CARTA

Suono in presa diretta GIANDOMENICO MARIA PETILLO

Montaggio FABRIZIO FRANZINI

Cinematografia ALESSANDRO CHIODO A.I.C.

Con ROBERTO FRONTALI, FEDERICA GUIDA, VINCENZO COSTANZO, MANUELA CUSTER, GIACOMO PRESTIA, CATERINA DI TONNO, MARCELLO NARDIS, GUGLIELMO ANGELONI, VERONICA SIMEONI, ROBERTO MAIETTA, BRUNO TADDIA, MATTEO PEIRONE, DOMENICO COLAIANNI, ANDREA PELLEGRINI, GAETANO TRISCARI e con GIANCARLO GIANNINI

Musiche eseguite da ORCHESTRA DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

Una produzione GENOMA FILMS, ALBEDO PRODUCTION, DO CONSULTING & PRODUCTION, prodotto da PAOLO ROSSI PISU, ANTONIO PISU, MARTA MINIUCCHI, CINZIA SALVIOLI DANIELE ORAZI, in partecipazione con ILLUMIA, BRAVO PRODUZIONI, MUSA PRODUZIONI e in collaborazione con RAI CINEMA e FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

Produttore creativo ELISABETTA BRUSCOLINI

Produzione esecutiva GENOMA FILMS

Produzione artistica ALBEDO PRODUCTION

Distribuito da GENOMA FILMS