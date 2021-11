Cinema, Virzì (UGL): Alle sale cinematografiche maggiori tutele

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Condividiamo la necessità espressa da più parti di regolamentare le finestre di sfruttamento dei Film in Sala con la definizione di un adeguato Decreto, ci auspichiamo che il Governo Italiano si muova in tale direzione”.

A dichiararlo è Filippo Virzì, Segretario regionale UGL Creativi in Sicilia.

“La revisione delle finestre – spiega Virzì – la riteniamo indispensabile anche noi come UGL per donare a tutto il mondo dell’Esercizio Cinematografico Italiano una nuova boccata di ossigeno per tutelare in particolare le sale di prossimità duramente colpite dalla crisi pandemica nei confronti della forte concorrenza proveniente dai canali On Demand per la salvaguardia dei livelli occupazionali”.