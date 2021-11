Concorso fotografico “Conoscere per includere”

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La rivista internazionale Terre & Culture, in collaborazione con l’associazione Artemozioni di Martina Franca, ha organizzato un concorso per fotografi professionisti o appassionati della fotografia dal titolo “Conoscere per includere”. Il concorso, nella sua prima edizione, è aperto a tutti senza distinzione alcuna ed ha come oggetto l’inclusione sociale. I partecipanti dovranno esprimere, nei loro scatti, il proprio concetto di inclusione in questa particolare contingenza storica, secondo la propria visione, creatività e sensibilità. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 novembre 2021. Di seguito tutte le informazioni utili per partecipare.

Il contest: Il concorso fotografico si inserisce nella più ampia cornice del meeting culturale dal titolo “I VIAGGI DELL’UOMO”, che pone come obiettivi primari la maturazione umana, civile e sociale della persona, il pieno rispetto delle diversità culturali, etniche e religiose e il contrasto ad ogni forma di discriminazione. Un racconto collettivo del nostro essere umani, dove sarà protagonista la condivisione delle emozioni attraverso l’immagine, l’inclusione attraverso la conoscenza e la condivisione di nuove modalità partecipative.

I destinatari: Il concorso si rivolge sia ai fotografi professionisti che agli appassionati della fotografia, che con la propria macchina riescono ad immortalare la magia dei contesti. La partecipazione è libera e non soggetta a distinzioni di genere, età, residenza o nazionalità. I partecipanti devono essere gli autori delle foto inviate e possederne ogni diritto di riproduzione. E’ responsabilità dei partecipanti assicurarsi che la pubblicazione delle foto inviate non sollevi alcun tipo di controversia legale e non lesiva di altrui diritti. Partecipando al concorso gli autori concedono il diritto di pubblicazione su tutte le immagini, a titolo gratuito, alla In.edit edizioni sas / Terre&Culture, sia in lingua italiana che in altre lingue, per gli stampati inerenti la mostra, per la premiazione, sul sito internet, su supporti informatici e a stampa, per esposizioni promozionali del concorso stesso nonché in occasione di mostre o eventi nazionali e internazionali promossi dalla In.edit edizioni / Terre&Culture, con l’unico onere/obbligo di citare ogni volta l’autore delle fotografie.

Caratteristiche delle opere: Cosa significa “inclusione” in questo particolare momento storico? Questa è la domanda alla quale sono chiamati a rispondere i fotografi che intendono partecipare al concorso. Questo, quindi, il soggetto da documentare nei loro scatti.

L’immagine dovrà essere in formato file .JPEG o .PNG, con un minimo di 1200 pixel sul lato più lungo e non eccedere i 10 MB. Inoltre, ogni foto dovrà essere accompagnata da una breve presentazione in formato WORD.

I concorrenti possono presentare fino a un massimo di 5 progetti fotografici (foto più presentazione). Selezione: I progetti fotografici saranno valutati in funzione del messaggio espresso, della tecnica fotografica utilizzata e del grado di pertinenza con l’oggetto del concorso. La giuria sarà composta da fotografi professionisti, uno psicologo esperto del settore dell’inclusione sociale, un delegato della In.edit edizioni sas e un delegato dell’associazione Artemozioni. Il presidente della giuria sarà il dott. Claudio Franzoni, editore della rivista Terre & Culture.

Premiazione: Gli elaborati che saranno selezionati per la fase finale del concorso, saranno inseriti in un catalogo relativo al concorso ed esposti in una mostra temporanea presso Palazzo Ducale a Martina Franca; gli autori finalisti saranno invitati a prendere parte al meeting culturale dal titolo “I VIAGGI DELL’UOMO” domenica 5 dicembre 2021, ore 18:00, presso la biblioteca di Palazzo Ducale, nel corso del quale si darà luogo alla cerimonia di premiazione del vincitore del concorso.

I finalisti potranno prendere parte alla conferenza stampa di sabato 4 dicembre, alle ore 10:00, presso la Sala degli Uccelli di Palazzo Ducale.

Premi: I finalisti del concorso fotografico riceveranno una pergamena e le loro opere saranno esposte a Palazzo Ducale in una mostra temporanea dedicata. Il vincitore del concorso otterrà la pubblicazione dell’opera sulla rivista Terre & Culture.

Partecipazione: Gli interessati al concorso fotografico possono iscriversi entro il 28 novembre 2021, inviando il progetto fotografico all’indirizzo e-mail alfaorionis78@yahoo.it

Ogni progetto fotografico dovrà:

Essere spedito con una unica e-mail (anche tramite Wetransfer).

Ad ogni e-mail deve essere associato un solo progetto fotografico. L’autore che vuole proporre più progetti (massimo cinque), dovrà inviare una e-mail per ognuno di essi.

Avere un titolo ed essere corredato di una presentazione in formato WORD, che non ecceda i 4000 caratteri spazi inclusi, che illustri il lavoro svolto.

Essere accompagnato da una breve biografia dell’autore (No curriculum vitae). Il concorso è libero e gratuito.