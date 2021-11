Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA ARRIVA LA SESTA EDIZIONE DI DOCUMENTARIA, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA DOCUMENTARIO

Una settimana di eventi dedicati al cinema del reale con registi, proiezioni, incontri, dibattiti, concerti e premi.

Dal 6 al 12 novembre, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo torna il Festival Internazionale di Cinema Documentario “Documentaria“, con una settimana pulsante di eventi dedicati al cinema del reale. Proiezioni, incontri con i registi, focus e retrospettive, dibattiti, concerti e due concorsi principali dedicati alla miglior produzione documentaristica nazionale ed estera.

Documentaria nasce nel 2014 da un’idea del collettivo di registi e fotografi FrameOff di Noto, comune che ha ospitato il Festival fino alla scorsa edizione.

Durante il Festival la città barocca di Noto è stata un crocevia di sguardi, sensibilità e visioni. Al termine della quinta edizione, dopo una pausa di riflessione (a causa del Covid) e una fase riorganizzativa che ha visto l’ingresso nell’organizzazione della Società palermitana Arte Senza Fine, che da vent’anni si occupa di eventi e concerti in Sicilia, è maturata l’idea di far crescere Documentaria, internazionalizzare il Festival ed eleggere Palermo, come città destinata a diventare un polo d’eccellenza nell’ambito documentaristico internazionale, e quindi la propria nuova sede.

La sesta edizione di Documentaria nasce, dunque, all’insegna delle novità e vede l’ingresso, nella direzione artistica, del regista Joshua Wahlen.

Il concorso principale di Documentaria è quello rivolto alla miglior produzione documentaristica nazionale “Visioni doc Italia“. Questi i sei film in questa sezione principale che verranno proiettati al Cinema De Seta, uno ogni sera del Festival con i registi in sala: “Un uomo deve essere forte” (Italia, 2019 – 62 min.) di Elsi Perino e Ilaria Ciavattini; “Pozzis – Samarcanda” (Italia, 2020 – 86 min.) di Stefano Giacomuzzi; “Disco Ruin” (Italia, 2020 – 112 min.) di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto; “Io resto” (Italia, 2020 – 81 min.) di Michele Aiello; “Il secondo principio” di Hans Liebschner (Italia, 2020 – 88 min.) di Stefano P. Testa; “The second life” (Italia, Belgio, Germania, 2020 – 80 min.) di Davide Gambino.

Quest’anno ci saranno nuove sezioni internazionali, “Visioni dal mondo“, sezione competitiva dedicata ai migliori mediometraggi esteri, le proiezioni saranno anch’esse ogni giorno, in seconda serata. “Visioni Etnografiche”, la sezione dedicata al documentario etnografico. Focus di quest’anno il cinema africano, con una selezione di pellicole realizzate da antropologi e registi nei Paesi Africani di Lingua Ufficiale Portoghese (PALOP).

Altra novità di quest’anno è il “Premio Ambiente” a cura di ARPA Sicilia, un riconoscimento che vuole contribuire alla diffusione della cultura ambientale nel cinema, premiando il lungometraggio che meglio indaga il rapporto uomo-natura e tematiche green ed ecologiste.

Tanti i riconoscimenti previsti, tra cui Miglior Documentario internazionale, Miglior montaggio, e il Premio Documentaria, che quest’anno verrà conferito a Silvano Agosti, che sarà presente al festival. Spazio agli approfondimenti tematici, a cura di esperti e professionalità artistiche, riguardarti diversi aspetti della cultura cinematografica. Documentaria è anche una fucina di crescita professionale. Numerosi i workshop e seminari rivolti al pubblico del festival, ai professionisti del settore e agli allievi degli istituti formativi regionali. E ancora proiezioni speciali, retrospettive e concerti.

Ampio spazio verrà dato anche alla formazione attraverso seminari, focus, retrospettive, tavole rotonde e workshop, alla presenza di prestigiose personalità del panorama culturale nazionale, rivolti al pubblico di Documentaria e agli studenti degli Istituti formativi dell’Isola. Tra le tante attività in programma, segnaliamo il seminario “Dall’impotenza alla creatività” del regista Silvano Agosti, già Nastro d’Argento alla carriera e il cineconcerto del compositore tedesco Peter Wegele, in collaborazione con il Conservatorio A. Scarlatti e il Goethe Institut, a chiusura della manifestazione.

Questa sesta edizione è resa possibile grazie al contributo e al sostegno di: Assemblea Regionale Siciliana, Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo, Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Regione Siciliana, ARPA Sicilia, Fondo Sociale Europeo, Sicilia 2020, Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Regione Siciliana, Città Metropolitana di Palermo e il Comune di Palermo – Assessorato alle Culture.

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo: «Per la prima volta a Palermo un grande evento che conferma l’attrattività internazionale della città di Palermo. In un luogo, i Cantieri culturali alla Zisa, ormai riconosciuto come importante punto di riferimento per artisti di fama mondiale. Esprimo grande apprezzamento per questa sesta edizione del Festival del cinema documentario ‘Documentaria’ che, attraverso proiezioni, dibattiti, seminari, concerti e workshop, arricchisce ulteriormente l’offerta culturale di Palermo».

Alberto Samonà, assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana: «Creatività e visione sono nutrimento per l’anima. Riempiono la quotidianità di una nuova energia, ci rimandano alla dimensione dell’essere e alla possibilità di pensare a una città nuova, rinnovata, trasformata. Una dimensione creativa che tiene conto anche della formazione e dei ragazzi. C’è tutto questo in Documentaria, molto più che un festival, ma un progetto di futuro».

Vincenzo Infantino, direttore generale ARPA Sicilia: «Cinema e ambiente è un connubio perfetto per diffondere le tematiche ambientali. ARPA Sicilia opera per la conoscenza, il controllo e la tutela dell’ambiente attraverso la ricerca e il monitoraggio. Nello stesso tempo, ARPA Sicilia si pone l’obiettivo di raggiungere un pubblico quanto più ampio ed eterogeneo possibile. Sostenere iniziative come il Festival del cinema – Documentaria rientra in questa visione: stiamo adottando nuove e molteplici soluzioni di coinvolgimento al fine di veicolare, in modo nuovo e accessibile, informazioni anche di livello scientifico. La scienza è di tutti».

Mario Zito, assessore alle Culture del Comune di Palermo: «La Rassegna Documentaria a Palermo vuole essere un contributo all’educazione e alle responsabilità rivolte alle nuove generazioni, per la diffusione e la valorizzazione del cinema documentaristico italiano, riconoscendone l’alto valore culturale, cinematografico e sociale. Documentaria rappresenta una finestra aperta a nuove visioni per una ‘cultura condivisa’ con incontri che coinvolgono il vasto pubblico con diverse tematiche in piena vitalità ed evoluzione con i nuovi scenari per le nuove produzioni. Documentaria, giunta alla sesta edizione, approda a Palermo, città che negli ultimi anni ha conquistato una inedita attrattiva internazionale, diventando set di numerosi film e oggetto di tanta attività documentaristica. I Cantieri alla Zisa diventano luogo privilegiato di sperimentazione grazie alla presenza di importanti istituzioni culturali».

CON LA COLLABORAZIONE DI:

Abadir – Accademia di Design e Comunicazione Visiva

Accademia di Belle Arti di Palermo

Babel Assòtziu

Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia

Cinescatti – Lab80

Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti

C.R.I.C.D. – Filmoteca Regionale Siciliana

Distribuzioni dal Basso

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Palermo

Goethe Institut

Lumpen

Quintal – Laboratorio di Arte e Ricerca Partecipativa

Re-framing home movies

Scuola FuoriNorma

Sicilia Film Commission

SMK Factory

Società umanitaria – Cineteca Sarda

Spazio Franco

SuperOttimisti

Studio Unisono

SPONSOR

Banca Etica

Caffè Sicilia

Sicily by car

SPONSOR TECNICI

Protezione Civile Regionale

Istituto Professionale di Stato Pietro Piazza

Cre.zi Plus

FESTIVAL PARTNER

Babel Film Festival

Magma Film Festival

Media Partner

Il Documentario.it

DOCUMENTARIA

Organizzazione

Arte Senza Fine – FrameOff

Direzione Artistica

Joshua Wahlen

Francesco Di Martino

Giuseppe Portuesi

Licia Castoro

_________________________________________________________________

Dal 6 al 12 novembre 2021

Cantieri Culturali alla Zisa – Palermo

Inaugurazione 6 novembre 2021 19.00 – Cinema De Seta

Premiazione 12 novembre 2021 21.30 – Cinema De Seta

Visioni DOC Italia Cinema De Seta

Proiezione e incontro con i registi

6 novembre 2021 20.30

Un uomo deve essere forte (Italia, 2019 – 62 min.) di Elsi Perino e Ilaria Ciavattini

7 novembre 2021 20.30

Pozzis – Samarcanda (Italia, 2020 – 86 min.) di Stefano Giacomuzzi

8 novembre 2021 20.30

Disco Ruin (Italia, 2020 – 112 min.) di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto

9 novembre 2021 20.30

Io resto (Italia, 2020 – 81 min.) di Michele Aiello

10 novembre 2021 20.30

Il secondo principio di Hans Liebschner (Italia, 2020 – 88 min.) di Stefano P. Testa

11 novembre 2021 20.30

The second life (Italia, Belgio, Germania, 2020 – 80 min.) di Davide Gambino

Visioni dal mondo Cinema De Seta

6 novembre 2021 22.45

Storgetnya (Francia, Armenia, 2020 – 20 min.) di Hovig Hagopian

7 novembre 2021 23.00

Mensch Horst (Germania, 2020 – 44 min.) di Mo Rhozyel

8 novembre 2021 23.20

Connexions: Banksy X Géricault (Francia, 2020 – 26 min.) di Annie Dautane

9 novembre 2021 23.00

Le storie che saremo (Italia, 2020 – 20 min.) di D. Atzeni, M. Bertozzi, C. Casazza, G. Cosentino, I. Dionisio, M. Melilli, M. Zadra

10 novembre 2021 23.30

Stunned, I Remain Alert (Brasile, 2020 – 15 min.) di Lucas H. Rossi do Santos e Henrique Amud

11 novembre 2021 23.15

Dangerous dog (Israele, 2021 – 17 min.) di Brett Allen Smith

Visioni etnografiche Cinema De Seta

8 novembre 2021 17.00

ANGOLA Para lá dos meus passos (2018 – 78 min.) di Kamy Lara

9 novembre 2021 17.00

GUINEA-BISSAU Guiné Bissau: Da memória ao futuro (2018 – 67 min.) di Diana Andringa

10 novembre 2021 17.30

CAPO VERDE Bidon: Nação Ilhéu (2019 – 52 min.) di Celeste Fortes e Edson Silva

11 novembre 2021 16.00

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE O canto do Ossobó (2017 – 99 min.) di Silas Tiny

12 novembre 2021 17.00

MOZAMBICO Uma memória em três atos (2016 – 64 min.) di Inadelso Cossa

Proiezioni Speciali Cinema De Seta

8 novembre 2021 19.00

Pupus (Italia, 2021 – 30 min.) di Miriam Cossu. Anteprima regionale.

Alla presenza della regista.

In collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia

10 novembre 2021 19.00

Residenze in archivio Re-framing Home Movies

I fiori blu (Italia, 2019 – 25 min.) di Guglielmo Trupia

Le grand viveur (Italia, 2020 – 21 min.) di Perla Sardella

Lui e io (Italia, 2019 – 13 min.) di Giulia Cosentino

11 novembre 2021 18.00

The Milky Way (Italia, 2020 – 84 min.) di Luigi D’Alife

Alla presenza del regista e del produttore

In collaborazione con OpenDDB e SMK Factory

12 novembre 2021 22.20

D’amore si vive (Italia, 1983 – 93 min.) di Silvano Agosti. Alla presenza del regista

Seminari

6 novembre 2021 10.30 – Bottega 4

La scatola dei suoni a cura di Scuola FuoriNorma – Canecapovolto

11 novembre 2021 17.30 – Spazio Franco

Dall’impotenza alla creatività a cura di Silvano Agosti

Retrospettiva Cinema De Seta

7 novembre 2021 17.00

Lo sguardo altrove. Omaggio al cinema di Valentina Pedicini

Incontro a cura di Francesco Valvo, con Costanza Quatriglio e gli studenti del CSC – Sede Sicilia

A seguire proiezione:

L’estraneo (Italia, 2021 – 8 min.) di Matteo Fiore

Dal profondo (Italia, 2013 – 72 min.) di Valentina Pedicini. Interverrà la protagonista Patrizia Saias

9 novembre 2021 18.30

Lo sguardo altrove. Omaggio al cinema di Valentina Pedicini

Faith (Italia, 2018 – 93 min.) di Valentina Pedicini

Focus Day

8 novembre 2021 10.30 – Sala Ferrara, Conservatorio A. Scarlatti

Scrittura musicale per il Cinema

Con M° Marco Betta, M° Fabio Correnti e M° Peter Wegele

In collaborazione con il Conservatorio A. Scarlatti e il Goethe Institut

10 novembre 2021 10.00 – Cinema De Seta

Cinema di famiglia

A cura di Re-framing Home Movies

Con Società Umanitaria – Cineteca Sarda, Cinescatti, Superottimisti, C.R.I.C.D., Filmoteca Regionale Siciliana

A seguire proiezione Fondo M. Godini (Società Umanitaria – Cineteca Sarda)

10 novembre 2021 15.00 – Cinema De Seta

Cinema di famiglia

Proiezioni Fondo C. Badoni (Cinescatti), Fondo M. Lorenzini (Superottimisti)

11 novembre 2021 10.30 – Cinema De Seta

Metodi alternativi di produzione e distribuzione

A cura di OpenDDB e SMK Factory. Alla presenza del produttore A. Mariani

Workshop

6 – 11 novembre 2021

Regia e Montaggio

A cura di Corrado Iuvara e Vito Palmieri

Spettro Sonoro

A cura di Canecapovolto

D’anime e d’animali Animazione analogica per il cinema

A cura di Mira Con Alessandra Atzori e Milena Tipaldo

In collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Palermo

Composizione musicale per il cinema

A cura del M° Peter Wegele in collaborazione con il Conservatorio A. Scarlatti

Proiezioni elaborati Workshop

12 novembre 2021 18.30 – Cinema De Seta

Concerti

6 novembre 2021 23.20 – Cinema De Seta

Kinothon Performance audiovisiva

Con Canecapovolto e Francesco Di Martino

12 novembre 2021 20.00 – Cinema De Seta

Cine-concerto con musica dal vivo

A cura del M° Peter Wegele con un ensemble del Conservatorio A. Scarlatti

In collaborazione con il Conservatorio A. Scarlatti e il Goethe Institut

Documentaria Festival del cinema documentario

organizzato da

Arte Senza Fine – Frameoff

documentariafestival@gmail.com

facebook Documentaria

instagram documentariafestival

www.documentaria.it

Tutte le proiezioni sono ad ingresso gratuito.

È possibile prenotarsi su www.eventbrite.it.

Per assistere agli eventi è necessario essere in possesso di green-pass in corso di validità.

Si consiglia di presentarsi con 30 minuti di anticipo rispetto l’orario previsto, per agevolare le operazioni di ingresso.