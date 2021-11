Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il film sulla vita e la produzione artistica della celebre artista messicana, autentica icona mondiale, realizzato interamente nella famosa Casa Azul (Casa Blu) a Coyoacán, sobborgo di Città del Messico.

FRIDA KAHLO – Trailer Italiano Ufficiale:

Chi era Frida Kahlo? Tutti la conoscono, ma chi era davvero la donna dietro i colori brillanti, le grandi sopracciglia e le corone di fiori? Un viaggio attraverso la vita di un’autentica icona mondiale, alla scoperta della sua arte e della verità dietro la sua vita, spesso turbolenta.

Ribelle. Donna. Simbolo. La vita tormentata di una delle artiste più iconiche del ‘900, che con i suoi quadri e la sua personalità ha saputo influenzare e ridefinire il presente.

Il film Frida Kahlo, diretto da Ali Ray, è distribuito da Adler Entertainment e in uscita lunedì 22 novembre.

La sua immagine, le sue opere, il suo stile imperversano ormai ovunque: Frida Kahlo è diventata un’icona e in molti ne ammirano la figura senza conoscerla davvero, senza apprezzare fino in fondo la portata rivoluzionaria di una donna che ha sfidato regole e convenzioni, che è sempre stata libera e amante della vita in tutte le sue sfaccettature. Un nuovo film vuole ora riportare l’attenzione sulla vera Frida e scavare oltre il volto stampato su t-shirt e gadget in tutto il mondo.

“Dirigere questo film ha cambiato totalmente la mia visione di Frida Kahlo come artista. Prima non le avevo prestato molta attenzione, sentendomi un po’ scoraggiata dall’onnipresenza della sua immagine come icona sulle copertine di cuscini e magliette – afferma la regista Ali Ray – Ora, avendo studiato le sue opere più da vicino e comprendendo il loro contesto di tempo e luogo, ne sono completamente affascinata. Avere accesso alle sue lettere personali è stata una parte fondamentale della realizzazione del film e nella mia comprensione del suo lavoro. Mi ha permesso di vedere come la fragilità e le insicurezze rivelate nelle sue lettere siano state elaborate attraverso l’atto della pittura. Le sue tele meticolosamente dipinte erano il suo modo di interpretare il mondo, la sua politica, le sue passioni ed emozioni, trasformandole in immagini di forza, sfida e comprensione”.

Frida Kahlo è un docufilm catartico, girato per lo più nella dimora messicana della pittrice, la Casa Azul (Casa Blu), a Città del Messico, che ha il merito di aver scavato più a fondo di quanto qualsiasi film abbia mai fatto finora nella vita e opera della grande artista. Grazie al supporto di esperti di fama mondiale, le telecamere hanno indagato nell’intimo di questa figura osannata ora ben più che in vita.

Come ha affermato il produttore Phil Grabsky: “La Kahlo è un’artista di cui tutti abbiamo sentito parlare, ma che non conosciamo abbastanza bene; opere d’arte a cui possiamo aver dato un’occhiata, ma che non abbiamo mai tenuto in considerazione; una biografia che forse non abbiamo avuto il tempo di capire, ma che ora possiamo provare a comprendere e apprezzare”.

Il film Frida Kahlo sarà visibile nei cinema italiani solo il 22, 23 e 24 novembre 2021, distribuito da Adler Entertainment.

