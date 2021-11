Gianni Montalto e il suo amore per l’Egitto | di Ilaria Solazzo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ci sono dei libri che ti assorbono, ti trascinano dentro la trama e finisci di passare un giorno intero a leggere. E quando arrivi all’ultima pagina, capisci, che avresti voluto prolungare il piacere.

Gianni Montalto, scrittore italiano dal talento naturale, è uno dei pochi autori nazionali bravi a scrivere romanzi alla Stephen King. Nato a Formia in provincia di Latina il 16 dicembre 1961. Sin da ragazzo è sempre stato affascinato dalla cultura egizia, e dalla storia millenaria che la alimenta. “La figlia del re” è il suo romanzo di esordio.

ILARIA – Ciao Gianni. Siamo lieti di darti il nostro benvenuto anche qui. Racconta ai nostri lettori il tuo romanzo.

GIANNI – Già dalle prime righe de “La figlia del re”, ci si immerge nella storia senza nemmeno rendersene conto. La forza del romanzo sta proprio nel coinvolgere il lettore come se vivesse da protagonista le vicende narrate in esso, cogliendo le sensazioni, reali e surreali, che i personaggi sono in grado di trasmettergli. La storia, ambientata ai giorni nostri, ha frequenti richiami dal passato, ai luoghi in cui vissero gli antichi egizi e alle gesta di coloro che ne hanno nobilitato la cultura. Nel raccontare la storia, ho voluto tracciare un percorso irto d’insidie in cui il lettore dovrà immergersi per suggerne il significato interpretandola a suo modo; soltanto così sarà un protagonista alla stregua dei personaggi che ne danno vigore, emarginandosi dalla realtà per viverla appieno. La figura enigmatica della presunta figlia del faraone Tutankhamon ne è il filo conduttore; intorno a essa si sviluppa la trama del libro. Gli attori principali – due stimati archeologi -, alla ricerca di un papiro che dimostrerebbe l’esistenza di una discendente reale, dovranno difendersi dagli attacchi dei nemici, sempre pronti a ostacolarli nella loro opera con qualsiasi mezzo, lecito o illecito, pur di impossessarsi del prezioso papiro per farne merce di scambio. Gli eventi si dipanano in un continuo susseguirsi di rievocazioni storiche alternate alla realtà attuale, e il lettore ne resterà incollato fino all’inaspettato epilogo. L’obiettivo primario che mi sono prefisso è quello di formare un racconto pregno di contenuti che vanno al di là di una semplice narrazione asettica e fine a sé stessa.

Il libro, per avere forza dirompente, deve esprimere tutta la sua essenza facendola emergere lentamente fino a raggiungere l’apice al suo termine, e una cronaca fluida e avvincente, senza attimi di respiro, ne sarà la dimostrazione. I colpi di scena che si manifestano senza preavviso lascerà sbigottito il lettore, unico e insostituibile padrone dell’azione. Si tratta di un thriller moderno – due omicidi ne fanno la cornice -, intriso d’avventura ma che lascia spazio anche ai sentimenti che costituiscono una parte imprescindibile di un racconto affascinante che avviluppa i protagonisti in un’azione dinamica e imprevedibile che non lascia indifferenti. Insomma, siamo di fronte a un romanzo che avrebbe l’audacia di lasciare un segno indelebile nel panorama editoriale. Si tratta pur sempre di un’opera prima che, come tale, dovrà affrontare una critica sia sotto il profilo oggettivo, magari con migliorie lessicali che solo il tempo avrà cura di elaborare a vantaggio dell’autore, che soggettivo evitando di emulare il tratto scrittorio di altri. Questi sono i motivi principali per i quali si deve leggere “La figlia del re”.

Ilaria Solazzo

INFO:

Titolo: GIANNI MONTALTO E IL SUO AMORE PER L’EGITTO.

Sottotitolo: A Natale regalate la cultura… scegliete “La figlia del re”.

Titolo del libro: “La figlia del re”.

Autore: Gianni Montalto.

Genere: romanzo.

Editore: Europa Edizioni.

Formato: brossura.

Pubblicato: 31/03/2021.

Pagine: 346.

Lingua: italiana.

Isbn o codice id: 9791220108010.

Per acquistare il libro:

https://www.mondadoristore.it/libri/Gianni-Montalto/aut04357724/

https://www.europaedizioni.com/prodotti/la-figlia-del-re-gianni-montalto/

