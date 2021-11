Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

E’ stato presentato il 23 novembre 2021 nella Sala Promoteca del Campidoglio di Roma il Festival del Teatro Patologico all’interno del quale si svolge lo spettacolo “LUCE”.

Alla conferenza stampa erano presenti il direttore artistico del Teatro Patologico Dario D’Ambrosi, la madrina di eccezione del festival Claudia Gerini e l’attore Sebastiano Somma insieme a esponenti politici e giornalisti. La regista trasformazionale Erica Muraca propone LUCE – uno spettacolo sulle relazioni pericolose all’interno del festival del Teatro patologico l’11 dicembre 2021 alle ore 21:00.

Dopo il debutto del 30 ottobre 2021 presso il teatro del fiume di Boretto Reggio Emilia, con il sostegno di Avis Emilia-Romagna, ha preso vita il format e il progetto intitolato LUCE – uno spettacolo sulle relazioni pericolose.

Al debutto è seguita la replica del 20 novembre 2021 al Teatro all’Antica di Sabbioneta – patrimonio dell’UNESCO – all’interno di un festival contro la violenza sulle donne dal titolo Dafne.

Dopo il debutto e la successiva replica questo spettacolo format è stato fortemente voluto dal direttore artistico del Teatro Patologico Dario D’Ambrosi all’interno della propria mani- festazione che prenderà il via il prossimo 3 dicembre proprio su Roma.

LUCE è il primo spettacolo teatrale sulla violenza sulle donne che dona una speranza con- creta a tutte coloro che sono vittime di una relazione violenta, ingabbiate in una relazione tossica, a rischio della propria vita in una dimensione di coppia. Primo spettacolo teatrale che intende trasformare istantaneamente la vita delle persone ingabbiate in una relazione pericolosa e portarle immediatamente fuori dal contesto di violenza nel quale vivono.

Lo spettacolo è stato interamente concepito in chiave trasformazionale, esattamente come tutte le regie cinematografiche e teatrali concepite da Erica Muraca: l’intento è quello di tra- sformare istantaneamente la vita delle persone che assistono alla performance.

LUCE – il titolo che è anche il nome della protagonista in scena, preannuncia quello che questo spettacolo intende fare, ovvero svelare i meccanismi che portano all’installazione di una relazione patologica, rivelare al pubblico quelli che sono i segnali di allarme che fanno da subito comprendere che il tipo di rapporto che si è installato può sfociare in qualcosa di violento se non addirittura rischioso per la propria vita.

All’interno dello spettacolo tutte le tappe che portano a una relazione tossica vengono mani- festate, rese esplicite, perché la finalità primaria di questo progetto è di fare davvero preven-zione e sradicare il problema alla base.

LUCE mostra la violenza psicologica, economica, la manipolazione verbale, il gaslight e per ultimo anche l’atto estremo, fisico ma non per forza meno violento di tutti quelli elencati precedentemente.

LUCE intende dare una concreta speranza a tutte le donne, una speranza fatta di materia, praticità che permette a ciascuna di utilizzare gli strumenti che possiede dalla nascita per liberarsi istantaneamente da qualsiasi gioco manipolatorio e violento: parliamo di intuito, parliamo di talento, parliamo di unicità. Queste qualità sono possedute da tutte le donne, da tutte le persone, utilizzate al meglio possono permettere a chiunque di comprendere da subi- to che la strada che si sta percorrendo non è quella che si desidera o ci si auspica.

LUCE – esattamente come nome della protagonista esattamente come il titolo di questo spettacolo – intende davvero portare una nuova luce come soluzione di questa piaga sociale.

Lo spettacolo è stato fortemente voluto dalla Dottoressa – psicoterapeuta e criminologa – Maria Rosaria Palmigiano che ha coinvolto la sottoscritta Erica Muraca, regista e autrice dello spettacolo, all’interno del progetto. La replica romana è sostenuta dal produttore cinematografico e teatrale Andrea Sisti impegnato anch’ esso in tematiche sociali e a prevenzione della violenza sulle donne.

Il format prevede, oltre alla rappresentazione teatrale, un momento di dibattito con il pub- blico all’interno del quale i produttori, la Dottoressa Maria Rosaria Palmigiano e Andrea Si- sti di Andrea Sisti Productions, la Regista Trasformazionale Erica Muraca, il direttore arti- stico del Teatro Patologico Dario D’Ambrosi, discutono con il pubblico del problema sempre più urgente – anche e soprattutto nel nostro paese – del femminicidio. La sensibilizzazione su questo tema, l’empatia con i partecipanti del pubblico, la mediazione tra i protagonisti del format e l’audience verranno gestiti dal giornalista e conduttore di Canale 10 Carlo Senes.

All’interno del dibattito sarà anche presente una performance live del cantautore Livio Li-vrea, opening act di Fabrizio Moro durante il tour nazionale, che si esibirà con la canzone “Un fiore bianco” brano inedito, scritto e concepito in memoria delle donne che sono state vittime di femminicidio.

Lo spettacolo rivela i meccanismi tipici del narcisismo patologico che sono alla base della costru- zione di una relazione tossica e pericolosa, svela tutte le fasi che portano all’installazione di un rap- porto di coppia insano e allo stesso tempo fornisce degli strumenti utili a tutte le donne a tutte le persone per potersi emancipare e salvare da tutto questo.

LUCE lancia una sfida:

Può una donna salvarsi da una relazione pericolosa con un narcisista patologico? Può farlo attingendo a doti personali quali intuito e talento?

Siamo circondate da associazioni, movimenti, eventi, manifestazioni, articoli, testimonianze …

che mirano tutti al sostegno delle donne vittime di violenza ma non tutte queste opportunità c’entra- no l’obiettivo di mettere in luce tutte quelle qualità che ogni donna possiede dalla nascita per

SENTIRE che “c’è qualcosa che non va”;

INTUIRE che l’uomo che ha accanto “si comporta in modo strano”; VEDERE che quello che sta vivendo “non è poi così normale”;

SCEGLIERE di uscire da quella casa, da quella gabbia, da quella relazione e tentare una nuova vita e, così,

SALVARSI.

Lo spettacolo teatrale LUCE nasce con l’intento di portare una trasformazione istantanea in ciascuna donna

trascinandola in una dimensione in cui talento,

unicità e salvezza

si uniscono per regalare a ognuna una speranza concreta di una vita nuova.

ERICA MURACA – AUTRICE E REGISTA TRASFORMAZIONALE

