Mostre: The World of Banksy alla Stazione Centrale di Milano

The World of Banksy: le opere dello street artist in mostra alla Stazione Centrale di Milano. Il percorso presenta 130 opere, di cui 30 mai esposte prima d’ora: dagli ormai celeberrimi “Flower Thrower” e “GIRL WITH BALLOON” ai nuovi “OZONE ANGEL”, “Steve Jobs” “Napoleon” e “Waiting In Vain”. Accanto, i murales realizzati da giovani street artist anonimi di tutta Europa.

Nella Galleria dei Mosaici della Stazione Centrale, a pochi passi dal nuovo Mercato Centrale di Milano, arriva dal 3 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 The World of Banksy – The Immersive Experience, ennesima di una serie lunghissima di mostre assolutamente non autorizzate dedicate al misterioso street artist di Bristol. L’esposizione conta 30 opere mai esposte prima, tra cui Ozone Angel, Steve Jobs, Napoleon e Waiting in Vain, che vanno ad aggiungersi a quelle note in tutto il mondo, come Flower Thrower e Girl with Balloon, per un totale di 130 lavori presenti. I temi sono i grandi classici banksiani: la denuncia degli interessi economici che prevalgono su quelli umani, lo strapotere del consumismo, gli effetti della guerra, i problemi sociali e le discriminazioni. Per avvicinare il pubblico all’immaginario dell’anonimo street artist è presente anche una speciale sezione video che ripercorre la sua storia e il messaggio sociale dei murales realizzati nelle strade, sui muri e sui ponti di tutto il mondo. Ma non solo Banksy: a completare la mostra una serie di lavori e murales realizzati da giovani e anonimi artisti tutta Europa. Una grande opera collettiva che si estende nello spazio attorno al visitatore per un effetto a 360°, catapultandolo nel mondo della street art.

The World of Banksy – The Immersive Experience

Dal 3 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022

Stazione Centrale – Galleria dei Mosaici

lato IV novembre, Milano

da martedì a venerdì: dalle 11 alle 20 (ultimo ingresso ore 19)

sabato e domenica: dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 19)

Chiuso il lunedì

Aperture straordinarie: lunedì 6 Dicembre 2021, Lunedì 20 Dicembre, 2021, Lunedì 27 Dicembre 2021, Lunedì 3 Gennaio 2022.

Chiusure straordinarie: venerdì 24 Dicembre 2021, Sabato 25 Dicembre 2021, Venerdì 31 Dicembre 2021

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale della mostra:

https://theworldofbanksy.it

www.happyticket.itwww.ticketone.it

www.vivaticket.com

