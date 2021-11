Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Al Politeama Garibaldi di Palermo, per la rassegna di concerti autunnale dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, lunedì 8 novembre, alle 20.45, il Trio Metamorphosi in concerto.

La formazione, composta da Mauro Lo Guercio al violino, Francesco Pepicelli al violoncello e Angelo Pepicelli al pianoforte, eseguirà l’integrale dei Trii di Beethoven.

Il trio presenta un ampio progetto che prevede l’esecuzione integrale dei trii di Beethoven, suddivisi in quattro concerti che avranno luogo al Politeama Garibaldi nel corso delle stagioni 2021-2022 degli Amici della Musica. Per il primo dei concerti il programma prevede il Trio in sol magg. op.1 n.2 e il Trio in si b magg. op.97 “Arciduca”.

Il Trio Metamorphosi ha maturato un’esperienza trentennale contando oltre 700 esibizioni in tutto il mondo, dalla Philharmonie di Berlino al Teatro alla Scala di Milano, dalla Salle Gaveau di Parigi alla Suntory Hall di Tokyo, dalla Carnegie Hall di New York al Coliseum di Buenos Aires.

I tre musicisti vantano anche altre precedenti esperienze cameristiche di primissimo piano: in duo (violoncello e pianoforte), in quartetto d’archi, nonché collaborazioni con artisti del calibro di Magaloff, Pires e Meneses, violoncellista del celebre “Trio Beaux Art”.

A livello discografico il Trio Metamorphosi è parte del catalogo Decca, prestigiosa etichetta per la quale ha registrato l’integrale per trio di Schumann: il primo cd è uscito nell’ottobre 2015, mentre il secondo esattamente un anno dopo, nell’ottobre 2016.

Dagli anni ’90 in poi ha inciso circa 10 cd per diverse case discografiche quali Naxos, Camerata Tokio e per la rivista Amadeus.

Nel 2017 è stato pubblicato un ulteriore cd Decca, “Scotland”, con una selezione di Arie e Lieder scozzesi di Haydn e Beethoven, in collaborazione con il mezzosoprano Monica Bacelli.

INFO:

www.amicidellamusicapalermo.net