Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Oggi – 30 dicembre 2021 – appuntamento al “Antico Mulino delle Fate”, ai piedi del Castello Normanno Svevo, per donare un libro alla biblioteca del mulino intestata a Don Vittorio Dattilo, che sarà presente all’evento.

Ad accogliere i donatori di libri, i proprietari del Mulino, l’ing. Fabio Aiello e la moglie Anna Filardo.

La serata si concluderà con un brindisi al nuovo anno!

per entrare mascherina FFP2 e green pass o tampone.

L’“Antico Mulino delle Fate”

«Un atto d’amore disinteressato verso la propria terra d’origine, un modo per consegnarla migliore alle future generazioni» in questo si riassume lo spirito dell’iniziativa di Fabio Aiello e della moglie Anna, entrambi ingegneri, nativi della zona ma emigrati in Svizzera, che hanno deciso, da privati, di ristrutturare e rendere agibile a tutti il vecchio mulino ad acqua che sorge nella zona nord del Castello Normanno, sulle sponde boschive del fiume Canne, creando l’Associazione Culturale “Amici dell’Antico Mulino delle Fate”.

Il Mulino delle Fate è rappresentato dalla figura mitologica della Fata Gelsomina, attraverso una scultura posta all’entrata, opera del Maestro Maurizio Carnevali, inaugurata per l’occasione.

La leggenda narra che la creatura, abbandonata trovatella sulle sponde del fiume, sia stata cresciuta dalle fate e poi, andata in sposa al figlio del Principe Carlo d’Aquino e rinchiusa per gelosia, abbia trovato nuovamente rifugio presso le fate e, per generosità verso gli abitanti che aveva sempre amato, abbia chiesto il portento di far uscire farina dal mulino per tutti, senza che nessuno macinasse.

INFO:

https://www.facebook.com/antico.mulino.delle.fate