Dopo la pausa letteraria de Il fiore del Carso, incentrato sulla delicata questione del Friuli-Venezia-Giulia e delle etnie di frontiera a cavallo tra le due Guerre Mondiali, Eleonora Davide riprende, con Dominus – Il codice del destino, la saga de Il Normanno riconducendo il lettore nell’Irpinia medievale divisa tra normanni e longobardi.

Benché alcuni temi già presenti ne Il Normanno si ripetano, è evidente sin dall’inizio di questo suo nuovo lavoro che, attraverso ulteriori ricerche ed approfondimenti storici, l’autrice sposta l’attenzione dall’Irpinia su larga scala per quanto riguarda gli aspetti secolari e precisamente la complicata questione della lotta per le investiture. Quest’ultima vide, infatti, Papato ed Imperatore del Sacro Romano Impero scontrarsi a lungo in merito a chi avesse il diritto di ‘investire’, ossia di nominare gli alti prelati ed il Papa stesso.

La vita nel castello, la protezione ed il sostegno dati ai bisognosi e meritevoli, le feste e celebrazioni organizzatevi con musiche, strumenti e danze dell’epoca sono magistralmente descritti in questo lavoro. Esse mostrano di essere il frutto non solo di accurate ricerche, ma anche di grande competenza in materia.

L’amore, coniugale in primis, ed anche quello fraterno occupano un ruolo primario anche in quest’opera così come l’armonia creatasi, di fatto, tra insegnamenti cristiani e credenze e superstizioni pagane nordiche.

Malgrado la ricchezza di temi e contenuti, i veri protagonisti di Dominus – Il codice del destino, sono però altri.

Con questa sua nuova pubblicazione letteraria, infatti, l’autrice focalizza la sua attenzione sulla vita del convento, su quella dei frati e delle monache che osservano scrupolosamente le regole benedettine. Essi non solo dedicano la propria esistenza a preghiera, meditazione e riti sacri, ma anche alla trascrizione manuale di testi antichi, così come ad attività commerciali che permettono ad ogni monastero di operare quale entità indipendente, autogovernata ed autosufficiente. Aspetti prettamente spirituali quali, per l’appunto, la questione della continua lotta tra il Bene ed il Male, emergono in maniera preponderante. Lo Spirito, infatti, mira alla purezza e all’armonia con la divinità, mentre la Carne, essendo debole, ha spesso grande difficoltà ad allinearvisi anche quando si è dedicata la propria esistenza al servire Dio. La Fede, che per essere dimostrata deve superare le prove che la Vita mette davanti all’essere umano per raffinarlo e preparlo per ulteriori incarichi, svolge anch’essa un ruolo indispensabile in questo romanzo.

L’abilità di avere e mantenere una fede incrollabile quando si è provati; il riconoscere il potere della preghiera come strumento di unione con Dio; l’accettare la Sua chiamata divenendo Suoi strumenti reputati idonei ad intraprendere un determinato percorso e a portarlo a compimento, sono gli aspetti-chiave di questa opera letteraria. Questi danno grande risalto all’importanza che la Spiritualità, o nel suo caso Religiosità, riveste nella vita dell’autrice.

Altro elemento particolarmente interessante che emerge in quest’opera è il ruolo fondamentale che alcune donne ebbero durante il Medioevo. Tra queste si distinsero sicuramente, ed in questo lavoro vengono menzionate esaltandone doti e competenze, Trotula de Ruggero e Ildegarda di Bingen. La prima fu Magistra della Scuola Medica Salernitana, specilizzata in salute della donna e divenne famosa in tutta l’Europa medievale per i suoi studi, i suoi scritti e le sue terapie. La seconda fu una monaca benedettina tedesca, beatificata dalla Chiesa Cattolica, scrittrice, mistica, teologa, guaritrice e profetessa, che nel corso della sua vita ebbe molte visioni che furono trascritte e sono arrivate sino a noi oggi.

Un libro scritto, come è nello stile dell’autrice, in modo molto fluido e piacevole che attrae il lettore dall’inizio alla fine facendolo immergere – tra fantasia e realtà – nell’intrigante ed altrettanto affascinante mondo medievale e che rende onore al ruolo sostanziale che abbazie come quella del Goleto e quella di Montevergine esercitarono nella storia.

Una lettura che consiglio a tutti.