“EMOZIONARIA” SCENDE IN CAMPO PER LA RICERCA. A NATALE IL BRAND DI CANDELE PROFUMATE 100% NATURALI MADE IN ITALY CREA L’EDIZIONE LIMITATA “INCANTO” E SOSTIENE LA RICERCA BIOMEDICA DELL’ISTITUTO PASTEUR ITALIA

Profuma di futuro l’iniziativa del brand italiano di candele naturali Emozionaria, che a Natale e fino al 22 gennaio 2022 in collaborazione con l’Istituto Pasteur Italia promuove la ricerca biomedica sulle malattie ancora senza cura, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute. Una partnership che sottolinea l’importanza di orientare le azioni aziendali in direzione del benessere collettivo, con la possibilità di creare un sistema virtuoso di cooperazione tra aziende e settore Non Profit.

La scelta di Emozionaria è un ritorno alla Natura. È attraverso i profumi che si risvegliano sensazioni, ricordi, istinti, in una parola “emozioni”: impalpabili soffi vitali che ci mettono in contatto con la nostra dimensione più naturale ed intima. Come uno scrigno emotivo, le fragranze Emozionaria racchiudono l’essenza delle emozioni per dare vita ad atmosfere di grande intensità e trasportarci in un caleidoscopico viaggio sensoriale.

Emozionaria è un laboratorio creativo dove convergono le conoscenze della profumeria artigianale e artistica e dove l’innovazione è rivolta alla cura dell’ambiente e alla sostenibilità.

Naturali al 100%, le candele Emozionaria sono realizzate interamente a mano con cera di soia selezionata di origine biologica totalmente rinnovabile, oli essenziali che rendono persistenti la fragranza e le proprietà benefiche delle piante, estratti vegetali, fiori e spezie. Lo stoppino è realizzato con canapa, cotone e lino.

Le esperienze olfattive sono disegnate con un design elegante anche nei diffusori per ambiente e nelle tavolette botaniche, tutte realizzate con elementi prodotti in modo sostenibile.

È questa attenzione alla natura che rende uniche le emozioni delle otto fragranze classiche: N° 01 AMA, N° 02 ISPIRATI, N° 03 RESPIRA, N° 04 RISVEGLIA, N° 05 RILASSATI, N° 06 GUSTA, N° 07 CREA, N° 08 SOGNA.

“INCANTO” è la linea 2021 in edizione limitata realizzata per vivere intensamente le emozioni del Natale, nelle tre formule sensoriali Atmosfera , alla vaniglia e fava tonka; Gioia , all’abete nero; Sorpresa , al profumo di zenzero e cannella.

“INCANTO” sostiene la ricerca biomedica dell’Istituto Pasteur Italia: è possibile scegliere tra queste 3 fragranze di candele, create rigorosamente a mano in pura cera di soia e oli essenziali, senza l’aggiunta di additivi chimici e coloranti, per bruciare in maniera pulita senza rilasciare sostanze nocive nell’aria, diffondendo la fragranza in tutta la sua naturale persistenza.

Per ogni candela acquistata fino al 22 gennaio 2022 sullo shop online https:// www.emozionaria.it/shop/candela inserendo il codice “PASTEUR” una parte del ricavato sarà devoluta all’ Istituto Pasteur Italia per trovare nuove cure e terapie contro le malattie gravi. Il costo delle candele della collezione “Incanto” è di 34 euro (vasetto da 230GR).

Luca Formisano, Direttore Marketing & Comunicazione di Emozionaria: “Creare emozioni significa anche creare il terreno per poterle coltivare. La nostra idea di futuro in Emozionaria è quella di realizzare le condizioni per la sostenibilità ecologica e sociale. La partnership con l’Istituto Pasteur Italia ci dà modo di agire concretamente in questa direzione, ne siamo felici. Immaginiamo che aziende e settore non profit possano sempre più collaborare in sinergia”.

“I nostri sforzi sono da sempre orientati a migliorare il benessere della società, perché sia garantito il diritto alla salute di tutti attraverso ricerche su malattie ancora senza cura. Per questo Natale siamo felici di poter contare sul sostegno di Emozionaria con cui condividiamo l’approccio alla ricerca dell’eccellenza” dichiara Angela Santoni, direttore scientifico dell’Istituto Pasteur Italia.

