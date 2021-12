Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In scena per la stagione Brass Extra Series Francesco Nicolosi con “Omaggio al Cinema Italiano”, al Real Teatro Santa Cecilia 20 dicembre alle ore 19.00

Passione e amore è il binomio che ha reso Francesco Nicolosi in pochissimo tempo uno dei violinisti più amati sia a livello nazionale che internazionale. L’artista siciliano sarà in scena per la stagione concertista Brass Extra Series con lo spettacolo “Omaggio al cinema Italiano” al Real Teatro Santa Cecilia 20 dicembre alle ore 19.00. La formazione dell’ensemble è composta da Francesco Nicolosi (vìolino), Piera Grifasi (voce), Antonio Putzu (sax soprano, clarinetto e flauti), Raul Perna (piano), Giulio Vinci (tastiere), Ago e Cetta Rio (ballerini) e tra i brani previsti in programma il pubblico avrà modo di ascoltare Cera una Volta il West, il Postino, Nuovo Cinema Paradiso e tanti altri ancora. Sull’artista palermitano i riflettori cominciano ad accendersi esattamente quando partecipa all’edizione 2013 del popolare programma televisivo Italia’s Got Talent. In quell’occasione Nicolosi sfiora d’un soffio la vittoria finale ma il pubblico è irrimediabilmente conquistato dal suono del suo violino e dall’intenso fuoco interpretativo di questo artista schivo e garbato e non lo abbandonerà mai più. La carriera musicale di Nicolosi inizia assai precocemente. L’incontro con lo strumento, infatti, avviene ad appena 6 anni e del tutto casualmente: un violino regalato dalla nonna al fratello che però rinuncia dopo la prima lezione. Francesco, invece, ne è attratto ed è subito colpo di fulmine. Già due anni dopo vince da autentico bambino prodigio la sua prima rassegna musicale. Inevitabile per lui dapprima intraprendere gli studi al conservatorio (ove in breve si diploma col massimo dei voti) e poi intrecciare numerose collaborazioni con le maggiori istituzioni classiche e questo lo porta a sviluppare una vivace attività concertistica nei teatri più prestigiosi, tra cui il Teatro Massimo ed il Politeama Garibaldi. E’ stato anche solista dell’Orchestra Made in Sicily con la quale ha inciso l’album “The songs”, rivisitazione in chiave pop-jazz di celebri canzoni popolari siciliane (il disco ha venduto oltre 150 mila copie). Assai apprezzato anche per la versatilità del repertorio, Nicolosi ha avuto occasione di dividere il palco con parecchie celebrità appartenenti a vari ambiti musicali, tra cui Katia Ricciarelli ed il premio Oscar Ennio Morricone, delle cui musiche il violinista è un grande estimatore. Tra le sue più ferree convinzioni quella di emozionare il pubblico.

I concerti del Brass Group continuano con quelli fuori abbonamento ed inseriti nella stagione Brass Extra Series con le Christmas Ladies il 22, 23 e 26 dicembre.

INFO:

biglietti e prenotazioni The Brass Group

www.bluetickets.it

brasspalermo@gmail.com

+39 334 739 1972