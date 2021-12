By

Si conclude lunedì 20 Dicembre 2021, ore 20.45, presso il Politeama Garibaldi, la rassegna autunno/inverno promossa e organizzata dalla Associazione Siciliana Amici della Musica.

Protagonisti del concerto di chiusura sono il Sestetto Boccherini e il soprano Francesca Adamo che propongono al pubblico un programma monografico dedicato al compositore lucchese del Settecento.

In apertura eseguiranno il Sestetto d’archi G457 in fa minore e a seguire lo Stabat Mater G532 nella prima versione per soprano e archi.

I membri del Sestetto Boccherini hanno maturato la propria esperienza orchestrale con enti di spicco quali il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Lirico Sperimentale “A.Belli” di Spoleto e l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Nell’arco della loro carriera, le loro tournée li hanno portati ad esibirsi in gran parte dell’Europa, in Cina e in Giappone.

Francesca Adamo, figlia d’arte, è specializzata nel repertorio vocale da camera e, parallelamente agli studi del canto, ha conseguito il diploma di Composizione sotto la guida di Marco Betta presso il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo. Ha perfezionato e approfondito il repertorio da camera con i Maestri Gemma Bertagnolli, Lucio Gallo, Barbara Lazotti, Leonardo De Lisi, Luisa Castellani e la tecnica vocale con il mezzosoprano Provvidenza Tortorella.

Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero: nel 2015 ha presentato il suo primo lavoro discografico, Immagini di Donna, durante una tournée in USA nei teatri dell’Arkansas, Connecticut e New York, nella prestigiosa Carnegie Hall.

Attualmente è docente di Musicologia e Didattica della Musica presso l’Università LUMSA di Palermo.

SESTETTO BOCCHERINI

Dario Militano, Teresa Lombardo, violini

Clelia Lavenia, Salvatore Randazzo, viole

Jascha Parisi, Sunah Choi, violoncelli

Francesca Adamo, soprano

INFO:

Il concerto è fuori abbonamento e il biglietto d’ingresso ha un costo €3

