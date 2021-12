Libri: Il nuovo, atteso, libro di fumetti di ZUZU

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Dopo il folgorante esordio con Cheese, ZUZU torna a graffiare il cuore dei lettori, trascinandoli nel vortice di emozioni e nelle calde tonalità pastello dei Giorni felici.

Claudia è in bilico tra passato e futuro, tra la voglia di annullarsi in una relazione e la paura di non essere all’altezza dei propri desideri, tra il teatro e la magia.

Giorni felici racconta la storia di Claudia – alter ego “animalesco” dell’autrice. Creatura fragile e smarrita, la protagonista assume di tanto in tanto le sembianze di una bestia con ali, coda e unghie. La metamorfosi avviene quando le emozioni suscitate dal contesto e dalle persone intorno plasmano i pensieri della giovane donna, trasformandola ora in angelo, ora in diavolo. Eppure non fatevi ingannare, non c’è fantascienza. Le quasi 500 pagine del volume sono pura introspezione: il resoconto di un essere umano che si trova al bivio e decide di guardare in faccia le sue debolezze, i suoi errori, le sbavature dell’esistenza. Un fumetto incandescente, che riempie il cuore e lo sguardo.

Il libro:

Zuzu, “Giorni felici”, Coconino Press, Roma, 2021

http://www.coconinopress.it/